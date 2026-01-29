Orbán Viktor váratlan helyről kapott támogatást Ukrajna ügyében

A német kancellár, Friedrich Merz január 28-án, berlini koalíciós partnereivel folytatott tárgyalások után kijelentette, hogy Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása a közeljövőben lehetetlen. Orbán Viktor magyar miniszterelnök már korábban arról beszélt, hogy a háborúban álló ország integrációja veszélyt jelent.

Orbán Viktor után újabb európai vezető mondott nemet a gyorsított ukrán csatlakozásra (Fotó: AFP)

Merz kifejezetten hangsúlyozta:

A 2027. január 1-jei csatlakozás nem lehetséges. Ez kizárt.

A kancellár szerint minden csatlakozni kívánó országnak teljesítenie kell a Koppenhágai kritériumokat, ami általában több évig tartó folyamat. Hozzátette:

Mindig lehetséges az előrehaladás, de ilyen gyors belépés egyszerűen nem kivitelezhető.

Álláspontját azután fogalmazta meg, hogy pártbeli kollégája, a külügyminiszter Johann Wadephul azt mondta: Ukrajnának „tisztességes esélyt kell kapnia az EU-csatlakozásra”, mert „Európa tartós békéjének architektúrájához szükség van erre”. Wadephul azonban nem említett konkrét dátumot.

Volodimir Zelenszkij számára ez hatalmas pofára esés.

Az ukrán elnök többször is a 2027-es csatlakozást követelte országa számára:

2025 decemberében arról beszélt, hogy a gyorsított csatlakozást egyes tagállamok (különösen Magyarország) politikai okokból blokkolják, nem pedig a reformhiány miatt.

Január 25-én kijelentette, hogy Ukrajna 2027-re teljesen felkészül a csatlakozásra, ezért fontos lenne a háború befejezéséről szóló megállapodásban rögzíteni a csatlakozási dátumot a biztonsági garanciák miatt.

Január 27-én ismét kifejezte reményét a 2027-es EU-tagságra.

Merz üzenete világos: Ukrajna EU-integrációja hosszú távú folyamat, a 2027-es célkitűzés irreális, hiába támogatja elvi szinten a csatlakozás perspektíváját Németország.

Orbán Viktor álláspontja világos

A magyar miniszterelnök már korábban úgy fogalmazott, hogy nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert az jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.

Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk

– folytatta a kormányfő.