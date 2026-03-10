Szijjártó Péter visszaüzent Tusknak

Szijjártó Péter arra reagálva nyilatkozott, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta: az Európa Ukrajna rendelkezésére bocsáthatja a 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt Budapest jóváhagyása nélkül is, mivel ezt a döntést korábban már minden ország, köztük Magyarország is támogatta.
Donald Tusk szavait az index.hu idézte a Rubryka írása alapján.
A lengyel miniszterelnök Orbán Viktor szándékára reflektált, mellyel a magyar kormányfő az Ukrajna számára tervezett sürgősségi hitelt kívánja blokkolni.
