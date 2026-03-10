Szijjártó PéterUkrajnahadikölcsönBarátság kőolajvezetékDonald Tusk

Szijjártó Péter visszaüzent Tusknak

– Donald Tusk félreérti a helyzetet! Ukrajna mindaddig nem kaphatja meg a 90 milliárd dolláros „hadikölcsönt”, amíg a választásba történő beavatkozás szándékával olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben – nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 22:14
Ukrajna nem kaphatja meg a 90 milliárd dolláros „hadikölcsönt”, amíg olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter arra reagálva nyilatkozott, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta: az Európa Ukrajna rendelkezésére bocsáthatja a 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt Budapest jóváhagyása nélkül is, mivel ezt a döntést korábban már minden ország, köztük Magyarország is támogatta. 

Szijjártó Péter visszaszólt Tusk kijelentésére az ukrán hadikölcsönről
Szijjártó Péter visszaszólt Tusk kijelentésére az ukrán hadikölcsönről Fotó: AFP

Donald Tusk szavait az index.hu idézte a Rubryka írása alapján.

A lengyel miniszterelnök Orbán Viktor szándékára reflektált, mellyel a magyar kormányfő az Ukrajna számára tervezett sürgősségi hitelt kívánja blokkolni.

Szijjártó Péter korábban elmondta, hogy 

Az ukránok joggal remélik, hogy egy politikai váltás esetén megnyílnak nekik ezen lehetőségek, amiket mi eddig zárva tartottunk

Arra figyelmeztetett, hogy ezért mindenfajta beavatkozási kísérlet zajlik Ukrajna részéről, részben a nyilvánosság előtt, részben titokban. „Ilyen maga az, amikor azt mondja Volodimir Zelenszkij, hogy majd megadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és majd ők elbeszélgetnek vele […] 

Nyilvánvalóan az olajblokád is erről szól, hogy legyen ellátási válság, legyen ezerforintos benzin, mert az az álmoskönyvek szerint az épp kormányzók számára ritkán ad előnyt, ellentétben az ellenzékkel

– vélekedett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dubravka Dedovic szerb bányászati és energiaügyi miniszterel folytatott találkozóján Belgrádban 2026. február 27-én (Fotó: MTI/KKM)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu