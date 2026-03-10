Súlyos számok: ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti + videó

Brenzovics László az Index Kibeszélő című műsorában egy különösen súlyos adatot is ismertetett: elmondása szerint a háború kezdete óta a kárpátaljai magyarság létszáma nagyjából a felére csökkent. Ukrajnában 2001 óta nem tartottak hivatalos népszámlálást, ezért csak becslések állnak rendelkezésre. Ezek alapján 2019-ben még mintegy 130-140 ezer magyar élhetett Kárpátalján. Brenzovics szerint azonban mára ez a szám hozzávetőleg a felére csökkent. Hozzátette: hasonlóan drámai visszaesés figyelhető meg Ukrajna teljes lakosságának számában is.

A háború kezdete óta a kárpátaljai magyarság létszáma nagyjából a felére csökkent. Fotó: AFP

A háború a kárpátaljai magyarságnak nem távoli esemény

A beszélgetésben szóba kerültek a katonai veszteségek is. Pontos adatok azonban nem állnak rendelkezésre, mivel egyik harcoló fél sem közöl részletes statisztikákat a besorozottakról és a fronton elesettekről. Brenzovics László becslése szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be.