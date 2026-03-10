orosz-ukrán háborúUkrajnakényszersorozáskárpátaljai magyarokmagyar áldozat

Súlyos számok: ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti + videó

A kárpátaljai magyarság helyzete az elmúlt években drámaian romlott – erről beszélt Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szólt a háború következményeiről, valamint arról is, hogy a magyar–ukrán viszony egyre feszültebbé válik. Információi szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be, az elhunytak száma körülbelül száz lehet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 21:26
Ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti Forrás: AFP
Brenzovics László az Index Kibeszélő című műsorában egy különösen súlyos adatot is ismertetett: elmondása szerint a háború kezdete óta a kárpátaljai magyarság létszáma nagyjából a felére csökkent. Ukrajnában 2001 óta nem tartottak hivatalos népszámlálást, ezért csak becslések állnak rendelkezésre. Ezek alapján 2019-ben még mintegy 130-140 ezer magyar élhetett Kárpátalján. Brenzovics szerint azonban mára ez a szám hozzávetőleg a felére csökkent. Hozzátette: hasonlóan drámai visszaesés figyelhető meg Ukrajna teljes lakosságának számában is.

A háború kezdete óta a kárpátaljai magyarság létszáma nagyjából a felére csökkent. Fotó: AFP

A háború a kárpátaljai magyarságnak nem távoli esemény

A beszélgetésben szóba kerültek a katonai veszteségek is. Pontos adatok azonban nem állnak rendelkezésre, mivel egyik harcoló fél sem közöl részletes statisztikákat a besorozottakról és a fronton elesettekről. Brenzovics László becslése szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be. 

A halálos áldozatok száma pedig körülbelül száz főre tehető.

A sebesültek számáról sincsenek pontos adatok, de minden bizonnyal jóval többen lehetnek, mint a halálos áldozatok. A hadifoglyok létszáma szintén ismeretlen. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az eltűnteket sem a halottak, sem a hadifoglyok között nem tartják számon. Sok besorozott katonáról a hozzátartozók évek óta nem kaptak hírt, a katonai hatóságok csupán annyit közölnek velük, hogy az illető eltűnt

– mutatott rá. 

 

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, nyílt embervadászat zajlik az utcákon. A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha áldozatuk meghal vagy megsérül. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Egy videóból derült ki, hogy az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. 

Bár a nyilvánosságra került felvételek egyértelműek, az ukránok mindent tagadnak a magyar férfi brutális bántalmazásával és tragikus halálával kapcsolatban. 

Egy másik magyar áldozatot, Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

 

Nyíregyházán született férfi is a kényszersorozás áldozata lett

Lapunk arról is beszámolt a hónap elején, hogy egy nyíregyházi születésű, kárpátaljai magyar fiatalembert hurcoltak el az ukrán toborzók. A hozzátartozók szerint az eset nem egyedi: több magyar ajkú férfit is erőszakkal vittek el, még olyanokat is, akik egészségi vagy munkaköri mentességgel rendelkeztek. A család szerint Balázsnak az egészségi állapota miatt mentesség járt volna. 

Jelenleg a hadsereg eltűntként tartja nyilván, hivatalos tájékoztatást azóta sem kaptak róla.

Hasonlóan vitatott Balogh Lajos esete is. Az 1994-ben született beregszászi fiatalemberről édesapja a közösségi oldalán számolt be. A bejegyzés szerint fiát – akinek mobiltelefonját elkobozták – annak ellenére vitték el, hogy a helyi vízellátásért felelős munkahelyén dolgozott, és felmentése volt.

A kárpátaljai sorozási gyakorlatról korábban a The European Conservative dokumentumfilmje is beszámolt. 

A múlt héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából két kárpátaljai magyar hadifogollyal tért haza, azt követően, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal egyeztetett a magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyokról. A moszkvai tárgyalás után a magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés után az orosz elnök úgy döntött, hogy a nyilvántartásban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyot hazahozhatják.  

megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok Szijjártó Péter
Brenzovics László személyesen nem találkozott velük, de néhány részletet ismer az ügyükről. Az egyik férfi állandó lakhelye eleve Magyarországon volt, Kárpátaljára csak látogatóba érkezett, ott azonban besorozták. A másik egy fodrosi származású férfi. 

Információi szerint egyikük sem kíván visszatérni Ukrajnába addig, amíg tart a háború.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

