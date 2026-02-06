„A szívem is fáj, elég átélni az egészet” – megtörten nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

Információk szerint Rebán Zsoltot korábban beregszászi és ungvári orvosok is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra, ennek ellenére mégis elhurcolták. A család végül csak később kapott értesítést Rebán Zsolt haláláról.

A tragédia nyomán kormányzati döntés született

Az ügyre a magyar kormány is reagált, a történtek nyomán pedig hivatalos lépések bejelentésére került sor . Orbán Viktor miniszterelnök az eset kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntése értelmében haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.

A miniszterelnök elmondása szerint a kárpátaljai férfit akarata ellenére vitték el az utcáról, annak ellenére, hogy szívbetegsége miatt korábban többször is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra, majd a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt. Orbán Viktor közölte, hogy a kormány felvette a kapcsolatot az érintett családdal, és minden szükséges segítséget megad számukra.