Ahogyan arról lapunk beszámolt, szörnyű tragédia történt: egy kárpátaljai magyar férfi, Rebán Zsolt életét vesztette, miután az ukrán sorozó katonák kényszerrel elvitték. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit január 6-án, napközben az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra súlyos szívbetegsége miatt.
„A szívem is fáj, elég átélni az egészet” – megtörten nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja
Ismét egy magyar ember lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. A beregszászi járásban egy kárpátaljai magyar férfit, Rebán Zsoltot, az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette. A tragédiára a magyar kormány is reagált, Orbán Viktor miniszterelnök határozott intézkedéseket jelentett be. A történtek részleteiről az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi is megszólalt lapunknak.
A tragédia részleteiről lapunknak az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi nyilatkozott. Elmondása szerint fia ebéd után indult dolgozni:
Ment dolgozni. Már visszafelé ment ebédről és akkor elkapták őt az utcán.
Lapunknak arról is beszámolt, a férfit hosszú ideig nem tudták elérni:
Nem vette fel, mert nem adták oda neki a telefont. Ki volt kapcsolva, hívogattam, hívogattam, de nem tudtam elérni
– idézte fel az édesanya.
Elmondása szerint az egészségügyi papírokat nem nézték meg, amikor fiát elvitték, noha azok igazolták a szívbetegségét.
Elvitték Lembergbe, aztán ottmaradt
– számolt be.
A történtek az édesanyát mélyen megviselték:
Mindig felzaklatnak, a szívem is fáj, minden bajom van… elég átélni az egészet
– mondta.
További Külföld híreink
Információk szerint Rebán Zsoltot korábban beregszászi és ungvári orvosok is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra, ennek ellenére mégis elhurcolták. A család végül csak később kapott értesítést Rebán Zsolt haláláról.
A tragédia nyomán kormányzati döntés született
Az ügyre a magyar kormány is reagált, a történtek nyomán pedig hivatalos lépések bejelentésére került sor . Orbán Viktor miniszterelnök az eset kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntése értelmében haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.
A miniszterelnök elmondása szerint a kárpátaljai férfit akarata ellenére vitték el az utcáról, annak ellenére, hogy szívbetegsége miatt korábban többször is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra, majd a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt. Orbán Viktor közölte, hogy a kormány felvette a kapcsolatot az érintett családdal, és minden szükséges segítséget megad számukra.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pedig az eset kapcsán úgy nyilatkozott, a nemzetközi közösségnek fel kell lépnie az ukrajnai kényszersorozásokkal szemben, és hangsúlyozta, hogy a háborúnak véget kell vetni.
További Külföld híreink
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban is beszélt az ukrajnai kényszersorozások ügyéről. A miniszterelnök elmondta, hogy három ukrán katonai vezetőt már kitiltottak Magyarország területéről, ugyanakkor hozzátette: ez önmagában valószínűleg nem kelt komoly riadalmat sem Ukrajnában, sem a katonai vezetésben, jelzésértéke azonban így is jelentős.
Azt nem remélhetik az ukránok, hogy kényszersorozással, emberek kínzásával, katonának alkalmatlan magyar embereket fognak el, vagy agyonverik őket és ezt mi szó nélkül tűrjük majd. Brüsszel persze falaz nekik, kezdeményeztük, hogy szólaljanak meg, és ilyen körülmények között nem támogatjuk Ukrajnát, de Brüsszel ezt elutasította, gond nélkül feláldozzák a magyarokat.
– hangsúlyozta a magyar kormányfő.
Világossá kell tenni, hogy figyelünk, minden ilyen bűnüket feljegyezzük és ne reménykedjenek abban, hogy ezt büntetlenül hagyjuk. A megfelelő időben ennek érvényt szerzünk
– szögezte le.
Borítókép: Emberek sétálnak el az Ukrajnáért Elesettek Emlékfala mellett (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Német támogatás a magyar ítélet mögött: Maja T. ügye lezárult első fokon
A szélsőbaloldali antifasiszta aktivistát a budapesti erőszakos támadások miatt állították bíróság elé.
Ukrajna visszacsapott: Oroszország áram és fűtés nélkül maradt + videó
Ezek után retteghet Kijev.
Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult
Friss részletek derültek ki az ügyről.
Krónikusan retteg az európai ország Moszkvától
Addig kell támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Német támogatás a magyar ítélet mögött: Maja T. ügye lezárult első fokon
A szélsőbaloldali antifasiszta aktivistát a budapesti erőszakos támadások miatt állították bíróság elé.
Ukrajna visszacsapott: Oroszország áram és fűtés nélkül maradt + videó
Ezek után retteghet Kijev.
Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult
Friss részletek derültek ki az ügyről.
Krónikusan retteg az európai ország Moszkvától
Addig kell támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!