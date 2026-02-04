Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóban üzent: azonnali kiutasítás jár a kényszersorozásért

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett, hogy újabb kárpátaljai magyar esett áldozatul az ukrajnai kényszersorozásoknak.
A videóban elmondta:
Ismert betegsége ellenére bekényszerítették a hadseregbe, ahol a kiképzés közben életét vesztette. A mai kormányülésen úgy döntöttünk, hogy az ebben részt vevő ukránokat Magyarország területéről kitiltjuk.
– A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta a gondolatait.
