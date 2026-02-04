kényszersorozásUkrajnaOrbán Viktormagyar kormánykiutasítás

Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóban üzent: azonnali kiutasítás jár a kényszersorozásért

Szalay-Bobrovniczky Kristóf új videót osztott meg a Facebook-oldalán. A honvédelmi miniszter közölte, hogy azonnali kiutasítást rendeltek el a kényszersorozásban részt vevő ukrán állampolgárokkal szemben, miután egy súlyos szívbeteg magyar állampolgár az erőszakos elhurcolása után az életét vesztette. Hozzátette, hogy a család számíthat a segítségükre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 21:02
Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóban üzent Forrás: MTI
Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett, hogy újabb kárpátaljai magyar esett áldozatul az ukrajnai kényszersorozásoknak.

A videóban elmondta:

Ismert betegsége ellenére bekényszerítették a hadseregbe, ahol a kiképzés közben életét vesztette. A mai kormányülésen úgy döntöttünk, hogy az ebben részt vevő ukránokat Magyarország területéről kitiltjuk.

– A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta a gondolatait.

Mint arról korábban beszámoltunk, újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. – A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt – tájékoztatott korábban Szijjártó Péter. A külügyminiszter kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászatával, a kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

Rebán Zsolt édesanyja szívszorító részleteket osztott meg az utolsó telefonhívásukról. Az M1 Híradónak nyilatkozott az utolsó telefonbeszélgetésükről. 

 

A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítják

A miniszterelnök is határozottan üzent a legújabb videójában. Kijelentette: – A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

