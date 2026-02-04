Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóban üzent: azonnali kiutasítás jár a kényszersorozásért

Mint arról korábban beszámoltunk, újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. – A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt – tájékoztatott korábban Szijjártó Péter. A külügyminiszter kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászatával, a kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

Rebán Zsolt édesanyja szívszorító részleteket osztott meg az utolsó telefonhívásukról. Az M1 Híradónak nyilatkozott az utolsó telefonbeszélgetésükről.

A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítják

A miniszterelnök is határozottan üzent a legújabb videójában. Kijelentette: – A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk.

