Bóka János: Magyarország elvárása az, hogy a Barátság kőolajvezetéken meginduljon a szállítás

Magyarország elvárása az, hogy a Barátság kőolajvezetéken meginduljon a szállítás, ez fontos Magyarország mellett Szlovákia és az egész közép-európai régió energiabiztonsága szempontjából – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben kedden.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 13:15
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI)
Bóka János a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tárcavezetőinek tanácskozását megelőzően hangsúlyozta, a Barátság kőolajvezeték működése a közel-keleti helyzet elmérgesedése miatt egész Európa energiabiztonságára komolyan kihat.

Bóka János (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka)

A kőolajvezeték megnyitását célzó magyar követelésre, amelyet Szlovákia támogatott, nem érkezett érdemi válasz az illetékes ukrán minisztertől – közölte Bóka János.

Az Európai Tanács csütörtökre tervezett ülésének az európai versenyképességről folytatott vitáját említve a miniszter aláhúzta: az európai versenyképesség helyreállítása nem lehetséges a magas energiaárak problémájának kezelése nélkül. Szavai szerint az Európai Unió jelenleg kettős energiaprésben van: sem a Közel-Keletről, sem pedig Ukrajnán keresztül Oroszországból nem kap kőolajat. Ennek hatásait már egész Európában lehet érezni, és mindaddig, amíg azonnali és hatékony megoldás nem születik erre a problémára, addig Európa versenyképességének a helyreállítása lehetetlen – jelentette ki. Ez akár már középtávon nagyon komoly ellátási, rövid távon pedig árkockázatot jelent az Európai Unió számára – hívta fel a figyelmet.

A magas energiaárakat nem kis részben az elhibázott uniós politikák, a klímapolitika, a kereskedelmi politika és a szankciós politika okozza. Azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy tegyen javaslatot az Európai Tanács számára azonnali intézkedésekről a magas energiaárak mérséklése érdekében

– fogalmazott.

Az Általános Ügyek Tanácsának a következő hétéves költségvetéssel foglalkozó vitapontjával kapcsolatban a miniszter azt mondta: a magyar álláspontnak három egyszerű pillére van: „addig nem tudunk új fejezetet nyitni az Európai Unió költségvetésében, amíg az előző fejezetet le nem zártuk”. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg Magyarország nem kap teljes hozzáférést a jelenlegi költségvetés alapján neki járó uniós forrásokhoz, addig nem lehet a következő hétéves költségvetésről érdemben beszélni – jelentette ki. A második pillér, hogy „semmiről nincs megállapodás addig, amíg minden pillérről meg nem állapodtunk” – mondta. A harmadik pillér pedig, hogy Magyarország csak valódi uniós forrásokról hajlandó tárgyalni – fejtette ki.

Fiktív uniós forrásokról nem tárgyalunk, márpedig mindaddig, amíg olyan kondicionalitási rendelkezések vannak érvényben, amelyek lehetővé teszik, hogy politikai és ideológiai alapon elzárják ezeket az uniós forrásokat, addig valójában fiktív uniós pénzekről beszélünk

– fogalmazott.

Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban Bóka János emlékeztetett, az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke korábban azt mondta, hogy Ukrajna ezt a pénzt „vagy így, vagy úgy”, de meg fogja kapni. Kijelentette: ez jogilag lehetetlen. A tagállamok jelentős része is hasonlóan vélekedik – tette hozzá. 

Ukrajna számára van egy kézenfekvő megoldás arra, hogy hozzájusson ehhez a hitelkerethez, ez pedig az, hogy megnyitja a Barátság kőolajvezetéket, amelyet kizárólag és egyértelműen politikai megfontolások szerint zárt el

 – jelentette ki.

Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban a miniszter azt mondta: egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy Ukrajna egyetlen csatlakozási feltételnek sem felel meg. Ukrajna uniós felvétele nagyon komoly biztonsági központot jelentene – húzta alá. A kételyek azon tagállamokban, amelyek Ukrajna csatlakozását támogatták, egyre erősödnek – hívta fel a figyelmet Bóka János, majd reményét fejezte ki, hogy a Nyugat-Balkán tagjelölt országai „korrekt és méltányos” elbánásban részesülnek, és saját érdemeiknek megfelelően lehet előrehaladni a csatlakozási folyamatban. A Nyugat-Balkán tagjelölt országainak saját érdemeik szerint pedig lényegesen előrébb kellene tartaniuk a csatlakozási folyamatban – emelte ki.

Magyarország álláspontja egyértelmű: miután Ukrajna európai uniós tagságát a magyar emberek nem támogatják, a magyar emberek álláspontját Magyarország kormánya magára nézve kötelezőnek tekinti

 – jelentette ki.

„Ukrajna európai uniós tagsága tönkretenné Európát és tönkretenné Magyarországot. Mindaddig, amíg Magyarországnak nemzeti és szuverén kormánya van, addig mi ezt nem fogjuk hagyni” – tette hozzá nyilatkozatában az európai ügyekért felelős miniszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

