Bóka János: Magyarország elvárása az, hogy a Barátság kőolajvezetéken meginduljon a szállítás

Bóka János a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tárcavezetőinek tanácskozását megelőzően hangsúlyozta, a Barátság kőolajvezeték működése a közel-keleti helyzet elmérgesedése miatt egész Európa energiabiztonságára komolyan kihat.

A kőolajvezeték megnyitását célzó magyar követelésre, amelyet Szlovákia támogatott, nem érkezett érdemi válasz az illetékes ukrán minisztertől – közölte Bóka János.

Az Európai Tanács csütörtökre tervezett ülésének az európai versenyképességről folytatott vitáját említve a miniszter aláhúzta: az európai versenyképesség helyreállítása nem lehetséges a magas energiaárak problémájának kezelése nélkül. Szavai szerint az Európai Unió jelenleg kettős energiaprésben van: sem a Közel-Keletről, sem pedig Ukrajnán keresztül Oroszországból nem kap kőolajat. Ennek hatásait már egész Európában lehet érezni, és mindaddig, amíg azonnali és hatékony megoldás nem születik erre a problémára, addig Európa versenyképességének a helyreállítása lehetetlen – jelentette ki. Ez akár már középtávon nagyon komoly ellátási, rövid távon pedig árkockázatot jelent az Európai Unió számára – hívta fel a figyelmet.

A magas energiaárakat nem kis részben az elhibázott uniós politikák, a klímapolitika, a kereskedelmi politika és a szankciós politika okozza. Azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy tegyen javaslatot az Európai Tanács számára azonnali intézkedésekről a magas energiaárak mérséklése érdekében

– fogalmazott.

Az Általános Ügyek Tanácsának a következő hétéves költségvetéssel foglalkozó vitapontjával kapcsolatban a miniszter azt mondta: a magyar álláspontnak három egyszerű pillére van: „addig nem tudunk új fejezetet nyitni az Európai Unió költségvetésében, amíg az előző fejezetet le nem zártuk”. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg Magyarország nem kap teljes hozzáférést a jelenlegi költségvetés alapján neki járó uniós forrásokhoz, addig nem lehet a következő hétéves költségvetésről érdemben beszélni – jelentette ki. A második pillér, hogy „semmiről nincs megállapodás addig, amíg minden pillérről meg nem állapodtunk” – mondta. A harmadik pillér pedig, hogy Magyarország csak valódi uniós forrásokról hajlandó tárgyalni – fejtette ki.

Fiktív uniós forrásokról nem tárgyalunk, márpedig mindaddig, amíg olyan kondicionalitási rendelkezések vannak érvényben, amelyek lehetővé teszik, hogy politikai és ideológiai alapon elzárják ezeket az uniós forrásokat, addig valójában fiktív uniós pénzekről beszélünk

– fogalmazott.