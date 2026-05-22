– Ezt pedig mindannyian érezzük a bőrünkön, hiszen ha az utcák szemetesebbek, koszosabbak, ha a temetők elhanyagoltak, ha télen a hó nincs időben eltakarítva, az mind-mind oda vezethető vissza, hogy ez a cég, ez a gigantikus holding nem végzi megfelelően a munkáját. Úgyhogy figyelni is fogunk, javasolni is fogunk, az ötletelésre is nyitottak vagyunk és mindenkitől szeretettel várjuk az ötleteket – zárta videóját Szepesfalvy Anna.
Megvan Szentkirályi Alexandra utódja, a fővárosi Fidesz új frakcióvezetője
Szepesfalvy Anna lesz a budapesti Fidesz frakcióvezetője, miután Szentkirályi Alexandra az Országgyűlésben folytatja a munkáját. Az új frakcióvezető közösségi oldalán elárulta, milyen előterjesztéseket szeretnének beadni a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén.
Borítókép: Szepesfalvy Anna (Forrás: Facebook)
