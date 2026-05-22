Árokba hajtott és meghalt egy autós az M5-ös autópályán

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt írta, hogy letért az útról és árokba hajtott egy autó péntek délután az M5-ös sztrádán, Inárcs térségében. A járműben egyedül ült a sofőr. A vezetőt a tűzoltók emelték ki az összeroncsolódott járműből.