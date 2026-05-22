Évek óta vitáznak róla, most fordulat jöhet az óraátállítás ügyében

Az ezt célzó, Sunshine Protection Act nevű törvényjavaslat bekerült egy nagyobb jogszabálycsomagba, amelyet a képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága csütörtökön 48-1 arányban támogatott.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést – számolt be a Fox News.

„Ma nagy többséggel támogatta az energiaügyi és kereskedelmi bizottság azt a törvényjavaslatot, amely véglegessé tenné a nyári időszámítást. Ez rendkívül fontos kérdés, hiszen az embereknek, a városoknak és az államoknak évente több százmillió dollárjába kerül az órák átállítása. Sok köztéri óra toronyóraként működik, amelyek beállításához speciális emelő- és egyéb munkagépekre van szükség, ami jelentős költségekkel jár” – írta Trump.