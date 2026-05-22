Évek óta vitáznak róla, most fordulat jöhet az óraátállítás ügyében

Véget érhet az évente kétszeri óraátállítás az Egyesült Államokban. Donald Trump szerint felesleges időt és pénzt emészt fel a jelenlegi rendszer, ezért azt szorgalmazza, hogy az ország egész évben a nyári időszámítást alkalmazza. Az ezt célzó törvényjavaslat a napokban nagy többségű támogatást kapott a képviselőház illetékes bizottságában.

2026. 05. 22. 17:40
Óraátállítás – illusztráció (Fotó: AFP)
Az ezt célzó, Sunshine Protection Act nevű törvényjavaslat bekerült egy nagyobb jogszabálycsomagba, amelyet a képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága csütörtökön 48-1 arányban támogatott.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést – számolt be a Fox News.

„Ma nagy többséggel támogatta az energiaügyi és kereskedelmi bizottság azt a törvényjavaslatot, amely véglegessé tenné a nyári időszámítást. Ez rendkívül fontos kérdés, hiszen az embereknek, a városoknak és az államoknak évente több százmillió dollárjába kerül az órák átállítása. Sok köztéri óra toronyóraként működik, amelyek beállításához speciális emelő- és egyéb munkagépekre van szükség, ami jelentős költségekkel jár” – írta Trump. 

Donald Trump szerint eljött az idő, hogy az embereknek többé ne kelljen az óraátállítással foglalkozniuk.

Nem beszélve arról a munkáról és pénzről, amelyet erre az abszurd, évente kétszer ismétlődő műveletre fordítanak. Ez a Republikánus Párt számára is jelentős politikai siker lehet. A jóval népszerűbb megoldást választjuk: a nyári időszámítás megtartását, amely mellett tovább marad világos esténként. Ki ellenezné ezt? Ez egy egyszerű döntés

– fogalmazott.

Trump már tavaly is sürgette a Kongresszust, hogy rendezzék a kérdést. A törvényjavaslat ugyanakkor nem kötelezné azokat az államokat, amelyek jelenleg nem alkalmazzák a nyári időszámítást, hogy áttérjenek arra.

