Óraátállítás 2025: kiderült, hogy ki az oka az egésznek

William Willett 1907-ben álmodta meg az órák előre- és hátratekerésének ötletét – írja a The Guardian. Az óraátállítás pedig mind a mai napig érvényben van. Brüsszel próbálkozott annak eltörlésével, de a javaslat kudarcba fulladt.

Sok ember számára ez egyszerűen csak egy pluszórát jelent az ágyban. Mások számára a ritmusuk felborulása, amelynek helyreállítása hetekig is eltarthat.

Vasárnap hajnalban az Egyesült Királyságban is egy órával visszaállítják az órákat, ezt a gyakorlatot több mint egy évszázada törvény írja elő. A vélemények megoszlanak arról, hogy milyen egészségügyi előnyei vannak ennek a gyakorlatnak.

William Willett miután tudomásul vette, hogy reggelente a legtöbb ember még mindig behúzta a függönyét, így alvás közben kizárta a kora reggeli fényt, arra gondolt, hogy ha tavasszal előre állítják az órákat, akkor az ébren töltött órák több részét tölthetik nappal. A napfény pazarlása című röpiratában azt állította, hogy a napkelte idejének előre hozása növelné a munkavállalók nappali szabadidős óráit, és csökkentené az otthonok világításának költségeit a világosabb esték miatt.

Fő érve a lakosság egészségének és jólétének javítása volt, de rámutatott a gazdasági előnyökre is, hogy elnyerje az elismerést

– mondta Emily Akkermans, a Greenwichi Királyi Obszervatórium időközpontjának kurátora.

Willettnek sikerült több ismert politikust is megnyernie a támogatására, köztük David Lloyd George-ot és Winston Churchillt.

Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes-regények szerzője is támogatta az ötletet, amelyet 1908-ban a parlamentben is megvitattak.

A javaslatot azonban csak az első világháború kitörése után fogadták el, amikor az a termelékenység növelése és a szén iránti kereslet csökkentése érdekében hirtelen nyilvánvalóvá vált – és nem csak a britek számára.

1916-ban Németország volt az első ország, amely bevezette a nyári időszámítás rendszerét, és néhány héttel később Nagy-Britannia is követte a példát.

