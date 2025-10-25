óraátállítás 2025Egyesült Királyágőszialvásvasárnap

Óraátállítás 2025: kiderült, hogy ki az oka az egésznek

Vasárnap hajnalban visszaállítják az órákat, ezt a gyakorlatot több mint egy évszázada törvény írja elő az Egyesült Királyságban. Egy gazdag kenti építőmester, William Willett 1907-ben, egy reggelen vetette fel a „nyári időszámítás” ötletét. Az óraátállítás eltörlése az EU-ban nem jött össze Brüsszelnek.

Munkatársunktól
Forrás: The Guardian2025. 10. 25. 8:19
Vasárnap hajnalban egy órával visszaállítják az órákat, ezt az ötletet először az Egyesült Királyságban vetették fel 1907-ben. (Fotó: AFP)
Vasárnap hajnalban egy órával visszaállítják az órákat, ezt az ötletet először az Egyesült Királyságban vetették fel 1907-ben. (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

William Willett 1907-ben álmodta meg az órák előre- és hátratekerésének ötletét – írja a The Guardian. Az óraátállítás pedig mind a mai napig érvényben van. Brüsszel próbálkozott annak eltörlésével, de a javaslat kudarcba fulladt.

Óraátállítás. Illusztráció.
Óraátállítás. Illusztráció 
(Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Sok ember számára ez egyszerűen csak egy pluszórát jelent az ágyban. Mások számára a ritmusuk felborulása, amelynek helyreállítása hetekig is eltarthat.

Vasárnap hajnalban az Egyesült Királyságban is egy órával visszaállítják az órákat, ezt a gyakorlatot több mint egy évszázada törvény írja elő. A vélemények megoszlanak arról, hogy milyen egészségügyi előnyei vannak ennek a gyakorlatnak.  

William Willett miután tudomásul vette, hogy reggelente a legtöbb ember még mindig behúzta a függönyét, így alvás közben kizárta a kora reggeli fényt, arra gondolt, hogy ha tavasszal előre állítják az órákat, akkor az ébren töltött órák több részét tölthetik nappal. A napfény pazarlása című röpiratában azt állította, hogy a napkelte idejének előre hozása növelné a munkavállalók nappali szabadidős óráit, és csökkentené az otthonok világításának költségeit a világosabb esték miatt.

Fő érve a lakosság egészségének és jólétének javítása volt, de rámutatott a gazdasági előnyökre is, hogy elnyerje az elismerést

 – mondta Emily Akkermans, a Greenwichi Királyi Obszervatórium időközpontjának kurátora.

Willettnek sikerült több ismert politikust is megnyernie a támogatására, köztük David Lloyd George-ot és Winston Churchillt. 

Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes-regények szerzője is támogatta az ötletet, amelyet 1908-ban a parlamentben is megvitattak.

A javaslatot azonban csak az első világháború kitörése után fogadták el, amikor az a termelékenység növelése és a szén iránti kereslet csökkentése érdekében hirtelen nyilvánvalóvá vált – és nem csak a britek számára.

1916-ban Németország volt az első ország, amely bevezette a nyári időszámítás rendszerét, és néhány héttel később Nagy-Britannia is követte a példát.

Borítókép:Vasárnap hajnalban egy órával visszaállítják az órákat, ezt az ötletet először az Egyesült Királyságban vetették fel 1907-ben. (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRuszimusz

Bizony, bizony, ezt mind meg kellene magyarázni...

Bayer Zsolt avatarja

Tessék csak nézegetni fotókat, olvasgatni tényeket, feltenni a kérdéseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.