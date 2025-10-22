Az Európai Unió 1980-ban vezette be az egységes nyári időszámítást az eltérő nemzeti gyakorlatok megszüntetése és a belső piac működésének összehangolása érdekében. Közben az uniós óraátállítás 2025-ben is megoldatlan probléma, és már hat éve folyik róla a vita. Az emberek életét bonyolítja, hogy minden évben figyelni kell arra, hogy mikor lesz óraátállítás. A jelenlegi szabályozás szerint az uniós tagállamok március utolsó vasárnapján térnek át a nyári időszámításra, majd október utolsó vasárnapján vissza az alapidőre, vagyis idén, október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát – így ez a téli időszámítás kezdete.
Óraátállítás 2025: újra napirenden az EP-ben az ügy
Az Európai Unió az óraátállítás kapcsán évek óta nem tud megegyezni egy olyan egyszerűnek tűnő dolog kapcsán, mint hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon. Az Európai Unió 1980-ban vezette be az egységes nyári időszámítást, és 2019-ben megszavazták, hogy 2021-től véget kell vetni a tavaszi és őszi óraátállításnak, bár eddig ez nem sikerült. A kérdés adott: mennyire tekinthető kompetensnek az EU vezetése, ha egy ilyen egyszerű kérdésben se tudnak dönteni – holott egy felmérés szerint az uniós állampolgárok túlnyomó része támogatja az óraátállítás eltörlését. Az óraátállítás 2025-ben is megoldatlan probléma.
Évek óta döntésképtelen az unió
Az Európai Parlament már 2019 márciusában megszavazta, hogy 2021-től véget kell vetni a tavaszi és őszi óraátállításnak. A döntés az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára épült, amelyen 4,6 millióan vettek részt, és 84 százalékuk a megszüntetést támogatta. A javaslat célja az óraátállítás uniós szintű, összehangolt kivezetése, a belső piaci zavarok elkerülése és az emberek jólétének javítása volt, ám a tagállamok kormányai nem követték ezt az irányt.
A tanács hat év után sem tudott közös álláspontra jutni.
Idén márciusban írtunk róla, hogy az uniós tagállamok megint nem tudtak megegyezni, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon. Ezért az Európai Bizottság márciusban is visszavonta ezzel kapcsolatos javaslatát, ezáltal nem lehet megszüntetni az óraátállítás gyakorlatát.
Óraátállítás 2025: ott tart az ügy, ahol 2019-ben
A javaslat ellenzői a reformot időpocsékolásnak tartják, és úgy vélik, ennél fontosabb dolgai is lennének az EU-nak. A bizottság azonban továbbra is reménykedik, és az elmúlt évek kudarcai ellenére sem tervezik a javaslat elvetését.
Az EP-képviselők most ismét napirendre vették az évszakokhoz igazodó óraátállítás kérdését
– írja az Europa.eu.
