Európai Unióóraátállítás 2025óraátállítástéli időszámítás

Óraátállítás 2025: újra napirenden az EP-ben az ügy

Az Európai Unió az óraátállítás kapcsán évek óta nem tud megegyezni egy olyan egyszerűnek tűnő dolog kapcsán, mint hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon. Az Európai Unió 1980-ban vezette be az egységes nyári időszámítást, és 2019-ben megszavazták, hogy 2021-től véget kell vetni a tavaszi és őszi óraátállításnak, bár eddig ez nem sikerült. A kérdés adott: mennyire tekinthető kompetensnek az EU vezetése, ha egy ilyen egyszerű kérdésben se tudnak dönteni – holott egy felmérés szerint az uniós állampolgárok túlnyomó része támogatja az óraátállítás eltörlését. Az óraátállítás 2025-ben is megoldatlan probléma.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 11:16
Október 26-án, vasárnap megkezdődik a téli időszámítás
Október 26-án, vasárnap megkezdődik a téli időszámítás Fotó: JENNIFER BRUCKNER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió 1980-ban vezette be az egységes nyári időszámítást az eltérő nemzeti gyakorlatok megszüntetése és a belső piac működésének összehangolása érdekében. Közben az uniós óraátállítás 2025-ben is megoldatlan probléma, és már hat éve folyik róla a vita. Az emberek életét bonyolítja, hogy minden évben figyelni kell arra, hogy mikor lesz óraátállítás. A jelenlegi szabályozás szerint az uniós tagállamok március utolsó vasárnapján térnek át a nyári időszámításra, majd október utolsó vasárnapján vissza az alapidőre, vagyis idén, október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát – így ez a téli időszámítás kezdete. 

Az óraátállítás 2025-ben is megoldatlan probléma.
Az óraátállítás 2025-ben is megoldatlan probléma. Fotó: AFP

Évek óta döntésképtelen az unió

Az Európai Parlament már 2019 márciusában megszavazta, hogy 2021-től véget kell vetni a tavaszi és őszi óraátállításnak. A döntés az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára épült, amelyen 4,6 millióan vettek részt, és 84 százalékuk a megszüntetést támogatta. A javaslat célja az óraátállítás uniós szintű, összehangolt kivezetése, a belső piaci zavarok elkerülése és az emberek jólétének javítása volt, ám a tagállamok kormányai nem követték ezt az irányt. 

A tanács hat év után sem tudott közös álláspontra jutni. 

Idén márciusban írtunk róla, hogy az uniós tagállamok megint nem tudtak megegyezni, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon. Ezért az Európai Bizottság márciusban is visszavonta ezzel kapcsolatos javaslatát, ezáltal nem lehet megszüntetni az óraátállítás gyakorlatát.

 

Óraátállítás 2025: ott tart az ügy, ahol 2019-ben

A javaslat ellenzői a reformot időpocsékolásnak tartják, és úgy vélik, ennél fontosabb dolgai is lennének az EU-nak. A bizottság azonban továbbra is reménykedik, és az elmúlt évek kudarcai ellenére sem tervezik a javaslat elvetését.

Az EP-képviselők most ismét napirendre vették az évszakokhoz igazodó óraátállítás kérdését

 – írja az Europa.eu.

 

Borítókép: Október 26-án, vasárnap megkezdődik a téli időszámítás (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu