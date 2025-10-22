Óraátállítás 2025: újra napirenden az EP-ben az ügy

Évek óta döntésképtelen az unió

Az Európai Parlament már 2019 márciusában megszavazta, hogy 2021-től véget kell vetni a tavaszi és őszi óraátállításnak. A döntés az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára épült, amelyen 4,6 millióan vettek részt, és 84 százalékuk a megszüntetést támogatta. A javaslat célja az óraátállítás uniós szintű, összehangolt kivezetése, a belső piaci zavarok elkerülése és az emberek jólétének javítása volt, ám a tagállamok kormányai nem követték ezt az irányt.

A tanács hat év után sem tudott közös álláspontra jutni.

Idén márciusban írtunk róla, hogy az uniós tagállamok megint nem tudtak megegyezni, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon. Ezért az Európai Bizottság márciusban is visszavonta ezzel kapcsolatos javaslatát, ezáltal nem lehet megszüntetni az óraátállítás gyakorlatát.