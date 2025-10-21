Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

biológiai ritmusszívrohamokstresszegészségóraátállítástéli időszámítás

Pocsékul viseli az óraátállítást? Itt a válasz, hogy mi az oka

Egyetlen óra is életveszélyes lehet. Orvosok szerint a tavaszi óraátállítást követő napokban megszaporodnak a szívrohamok és agyvérzések, mert a testünk nehezen viseli a biológiai ritmus felborulását.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 12:50
Sick unhappy senior elderly man touching head serious depressed feeling headache thinking of problem, alzheimer, cancer, stroke, parkinson, disease and cerebral haemorrage 2489209413 Shutterstock Art_Photo
Még néhány nap, és október 26-án, vasárnap hajnalban az órákat 3-ról 2-re tekerjük vissza, ami egyúttal a téli időszámítás kezdetét jelenti Magyarországon. Az óraátállítás komoly hatással van a szervezetünkre: nemcsak az alvásritmust zavarja meg, hanem a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növelheti – írja az Origo.

hands adjusting or changing the time on clock
Az óraátállításnak komoly egészségügyi hatásai lehetnek (Fotó: Shutterstock)

A kutatók szerint a biológiai óra átállítása még egészséges embereknél is átmeneti stresszt okoz, ami rövid távon megemelheti a vérnyomást és a pulzust.

A szervezetnek több napra, sőt akár egy hétre is szüksége lehet, míg újra alkalmazkodik a megváltozott időrendhez.

Ez alatt az idő alatt gyakoribbak lehetnek az alvászavarok, a fáradékonyság és a koncentrációs nehézségek – mindez pedig közvetve növelheti a közúti balesetek és a munkahelyi hibák számát is.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozva azt írják, hogy a tavaszi óraátállítás utáni napokban statisztikailag kimutathatóan megnő a halálozások száma, főként szívinfarktus és stroke miatt.

A kutatók több tízezer egészségügyi adatot elemeztek, és azt találták, hogy

a szervezet belső órájának megzavarása akár 5–10 százalékkal is növelheti a szív- és érrendszeri események előfordulását

a tavaszi napokban.

 

Mire figyeljünk az óraátállításnál?

A magyar szakértők szerint ilyenkor fontos a fokozatosság:

  • érdemes már néhány nappal előtte kicsit korábban lefeküdni,
  • kerülni az esti koffein- vagy alkoholfogyasztást, hogy a szervezet könnyebben alkalmazkodjon

– írja a Házipatika nyomán az Origo.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az állandó téli időszámítás lenne a legkedvezőbb az emberi szervezet számára.

Ez az időrend jobban igazodik a természetes fényviszonyokhoz, és támogatja a szervezet biológiai ritmusát.

Borítókép: Az óraátállítás nem pusztán kényelmetlenség, hanem egészségügyi kockázat is (Fotó: Shutterstock)


