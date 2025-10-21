Pocsékul viseli az óraátállítást? Itt a válasz, hogy mi az oka

Még néhány nap, és október 26-án, vasárnap hajnalban az órákat 3-ról 2-re tekerjük vissza, ami egyúttal a téli időszámítás kezdetét jelenti Magyarországon. Az óraátállítás komoly hatással van a szervezetünkre: nemcsak az alvásritmust zavarja meg, hanem a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növelheti – írja az Origo.

Az óraátállításnak komoly egészségügyi hatásai lehetnek (Fotó: Shutterstock)

A kutatók szerint a biológiai óra átállítása még egészséges embereknél is átmeneti stresszt okoz, ami rövid távon megemelheti a vérnyomást és a pulzust.

A szervezetnek több napra, sőt akár egy hétre is szüksége lehet, míg újra alkalmazkodik a megváltozott időrendhez.

Ez alatt az idő alatt gyakoribbak lehetnek az alvászavarok, a fáradékonyság és a koncentrációs nehézségek – mindez pedig közvetve növelheti a közúti balesetek és a munkahelyi hibák számát is.