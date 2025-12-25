Felszálltak a NATO-gépek orosz bombázók miatt

„Az Orosz Légi- és Űrerők nagy hatótávolságú bombázói tervezett repülést hajtottak végre a Barents- és a Norvég-tenger semleges vizei felett” – közölte az orosz védelmi minisztérium. A repülés több mint hét órán át tartott – írja a Vajma a Mirrorra hivatkozva. „A repülési útvonal bizonyos szakaszain más országok vadászgépei kísérték a nagy hatótávolságú bombázókat” – áll a közleményben, amely azonban nem pontosítja, mely NATO-légierők kísérték a Tu–95MS típusú gépeket.

A „medvék” néven ismert repülőgépek először az 1950-es években emelkedtek a levegőbe, de máig a Putyin-féle nukleáris triász egyik alappillérét képezik.

A rendkívül zajos Tupoljev-gépek a világ egyetlen olyan stratégiai bombázói, amelyeket légcsavaros hajtóművek működtetnek. Ezeket a gépeket emellett pusztító hagyományos rakétatámadások végrehajtására is használták, jelentős áldozatokat és rombolást okozva Ukrajnában.

A hónap elején a NATO vadászgépeit is riasztották Ukrajna elleni egyik leghevesebb orosz rakétatámadás után – emlékeztet a Vajma.