Kisiklott egy villamos Milánó belvárosában: ketten meghaltak, több tucatnyian megsérültek + videó

Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos pénteken Milánó belvárosában, két ember meghalt, mintegy negyvenen megsérültek – közölték illetékesek.

A baleset a központi Vittorio Veneto sugárúton a Milánói Divathét alatt, a téli olimpia és a paralimpiai játékok közötti szünetben történt.

A 9-es villamos Olaszország pénzügyi fővárosának a szívében közlekedik. A villamos a Vittorio Venetón egy váltónál váratlanul letért a pályáról a Sky TG24 televízióban bemutatott felvétel szerint.

A jármű a kanyarban kis híján az oldalára fordult, majd nekiütközött egy épületnek.

Beppe Sala milánói polgármester szerint a baleset feltehetően a vezető hibájából történt. A vezető megsérült, kórházban ápolják.

A baleset két halálos áldozata közül az egyik a villamos utasa, a másik pedig egy járókelő volt.

A sérültek közül egy ember állapota válságos.

A milánói közlekedési vállalat, az ATM közölte, hogy az ügyészséggel együttműködve dolgoznak a baleset pontos okának felderítésén.