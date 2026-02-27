orbán viktorkaszás márkinfluenszer

Orbán Viktor: Hajrá, Kaszás Márk! + videó

Kaszás Márk influenszer-bokszoló különleges kéréssel érkezett Orbán Viktorhoz: azt szerette volna, hogy a miniszterelnök írja alá azt a boksznadrágot, amelyben április 9-én lép ringbe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 22:52
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Kaszás Márkkal, influenszer-bokszolóval találkozott. A sportoló egy különleges ajándékkal érkezett: azt kérte, hogy a miniszterelnök írja alá azt a boksznadrágot, amelyet április 9-én tervez viselni a soron következő mérkőzésén.

Kaszás Márk elmondta, hogy az eseményen öt különböző ellenféllel küzd majd öt menetben, ráadásul megszakítás nélkül, így a megmérettetés „extra” kihívást jelent. Hozzátette: 

nagy megtiszteltetés lenne számára, ha a miniszterelnök aláírása ott szerepelhetne a versenyfelszerelésén.

Orbán Viktor jókedvűen fogadta a sportolót, és megjegyezte: „Mindig is férfiasnak tartottam ezt a fajta boksznadrágot”, majd sok sikert kívánt Kaszás Márknak a közelgő mérkőzéshez.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


1
2
3
4
5
6
7
8

