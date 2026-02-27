Orbán Viktor: Hajrá, Kaszás Márk! + videó

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Kaszás Márkkal, influenszer-bokszolóval találkozott. A sportoló egy különleges ajándékkal érkezett: azt kérte, hogy a miniszterelnök írja alá azt a boksznadrágot, amelyet április 9-én tervez viselni a soron következő mérkőzésén.

Kaszás Márk elmondta, hogy az eseményen öt különböző ellenféllel küzd majd öt menetben, ráadásul megszakítás nélkül, így a megmérettetés „extra” kihívást jelent. Hozzátette:

nagy megtiszteltetés lenne számára, ha a miniszterelnök aláírása ott szerepelhetne a versenyfelszerelésén.

Orbán Viktor jókedvűen fogadta a sportolót, és megjegyezte: „Mindig is férfiasnak tartottam ezt a fajta boksznadrágot”, majd sok sikert kívánt Kaszás Márknak a közelgő mérkőzéshez.