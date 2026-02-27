Bárány DonátválogatottMarco Rossi szövetségi kapitányDVSC

Nem Marco Rossinak üzent, magát ostorozza a válogatott támadó + videó

Bárány Donát csalódott, miután a Debrecen nem tudta legyőzni az MTK-t. A válogatott kerettag támadó duplázott, látványos, sarkazós gólt is szerzett, ám hibáztatja magát egy kimaradt helyzete, csapatát egy fájó rövidzárlat miatt. Bárány Donát célja, hogy újra bekerüljön a magyar válogatott keretébe, ugyanakkor hangsúlyozta, nem üzengetni akar Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 27. 23:00
Bárány Donát Budapest, 2025. április 13. A gólszerző Bárány Donát, a Debrecen játékosa (k), mellette csapattársa, Vajda Botond (b) a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában játszott Újpest FC - Debreceni VSC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. áp
Bárány Donát (jobbra) elérte a tíz gólos határt az NB I-ben Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bárány Donát duplája és a kétgólos vezetés sem volt elég a papírforma-győzelemhez a harmadik helyen álló DVSC-nek. Mint beszámoltunk róla, a házigazda Debrecen 2-2-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen a labdarúgó NB I 24. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén. 

Bárány Donát
Bárány Donát (balról a második) lépett egyet a válogatottság felé Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– Nagyon fájó két pontot vesztettünk, mert szerintem a kezünkben tartottuk a mérkőzést! – értékelt csalódottan az M4 Sportnak Bárány Donát, aki nehezen emésztette meg, hogy hiába vezetett 2-0-ra a harmadik helyen álló házigazda, a kiesés elől menekülő fővárosiak egy perc alatt két gólt szerezve egyenlítettek. – Volt egy rövidzárlatunk, nehéz mit mondani erre. Rendben van, hogy kapsz egy gólt, de nem szabad, hogy rárúgjanak még egyet! Több helyzetünk is volt, jobban is játszottunk.

Bárány Donát önkritikája

A 25 esztendős debreceni csatár immár 10 gólos a labdarúgó NB I 2025/2026-os szezonjában. Az MTK elleni duplája után nem a góljainak örült, magát ostorozta.

 Úgy éreztem, a kihagyott helyzetem után javítani tudtam a két gólommal, de az eredményt látva, nem igazán. Jobban örültem volna, ha a sarkazós találatom előtti helyzetem is bemegy. Egy könnyebbet kihagytam, egy nehezebbet berúgtam. Nem igazgat, hogy a hónap gólja vagy sem, a három pont érdekelt volna

 – fogalmazott önkritikusan az ősszel a válogatott keretbe is behívott, Marco Rossi csapatától azonban – sérülés miatt – játék nélkül elköszönő támadó.

– Nem figyelemfelhívás a két gólom! Mindenképpen az a célom, hogy tudjak még behívót kapni a válogatottba. Nyilvánvalóan ez nem az én döntésem, hogy bekerülök-e. Megteszek mindent a pályán, aztán majd eldől – mondta Bárány Donát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

