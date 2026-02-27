Nem Marco Rossinak üzent, magát ostorozza a válogatott támadó + videó

Bárány Donát duplája és a kétgólos vezetés sem volt elég a papírforma-győzelemhez a harmadik helyen álló DVSC-nek. Mint beszámoltunk róla, a házigazda Debrecen 2-2-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen a labdarúgó NB I 24. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén.

Bárány Donát (balról a második) lépett egyet a válogatottság felé Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– Nagyon fájó két pontot vesztettünk, mert szerintem a kezünkben tartottuk a mérkőzést! – értékelt csalódottan az M4 Sportnak Bárány Donát, aki nehezen emésztette meg, hogy hiába vezetett 2-0-ra a harmadik helyen álló házigazda, a kiesés elől menekülő fővárosiak egy perc alatt két gólt szerezve egyenlítettek. – Volt egy rövidzárlatunk, nehéz mit mondani erre. Rendben van, hogy kapsz egy gólt, de nem szabad, hogy rárúgjanak még egyet! Több helyzetünk is volt, jobban is játszottunk.

Bárány Donát önkritikája

A 25 esztendős debreceni csatár immár 10 gólos a labdarúgó NB I 2025/2026-os szezonjában. Az MTK elleni duplája után nem a góljainak örült, magát ostorozta.

Úgy éreztem, a kihagyott helyzetem után javítani tudtam a két gólommal, de az eredményt látva, nem igazán. Jobban örültem volna, ha a sarkazós találatom előtti helyzetem is bemegy. Egy könnyebbet kihagytam, egy nehezebbet berúgtam. Nem igazgat, hogy a hónap gólja vagy sem, a három pont érdekelt volna

– fogalmazott önkritikusan az ősszel a válogatott keretbe is behívott, Marco Rossi csapatától azonban – sérülés miatt – játék nélkül elköszönő támadó.

– Nem figyelemfelhívás a két gólom! Mindenképpen az a célom, hogy tudjak még behívót kapni a válogatottba. Nyilvánvalóan ez nem az én döntésem, hogy bekerülök-e. Megteszek mindent a pályán, aztán majd eldől – mondta Bárány Donát.