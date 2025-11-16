Csatára nélkül vívja meg a sorsdöntő csatát Marco Rossi

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap sorsdöntő mérkőzést vív Írországgal (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport) a világbajnoki selejtező-sorozat utolsó fordulójában. Marco Rossi csapata még a pótselejtezős pozícióról is lemaradhat, de extrém esetben csoportelsőként, egyenes ágon is kijuthat a jövő évi vb-re.

Marco Rossi először hívta meg Bárány Donátot, aki sérülten érkezett Telkibe (Fotó: Istvan Derencsenyi)

Marco Rossi három játékost hagyott ki az Írország elleni meccskeretből: Osváth Attilát, Csongvai Áront és Bárány Donátot nem nevezte be a világbajnoki selejtezőre.

Azaz a szövetségi kapitány a kötelező határidőig megnevezte azt a 23 labdarúgót, akik bekerültek a meccskeretbe. Az UEFA honlapján is olvasható névsorból kikövetkeztethető, kik maradtak ki. Egy-egy védőt, középpályást és támadót hagyott ki az olasz-magyar szakember. Míg az Örményországban 1-0-ra megnyert találkozóról Mocsi Attila és Ötvös Bence és Bárány Donát maradt le, az első kettő most kerettag, a DVSC támadója viszont ezúttal sem. Mint beszámoltunk róla, a múlt vasárnapi bajnokin rúgást kapott a derekára, Telkiben kezelték. Egyelőre nincs információnk arról, hogy a sérülése miatt maradt-e ki, ugyanakkor a kerethirdetéskor Marco Rossi külön kiemelte a harcos stílusát, megalkuvást nem tűrő hozzáállását.