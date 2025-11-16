Marco Rossi szövetségi kapitányBárány Donátvb-selejtezőmagyar válogatott

Csatára nélkül vívja meg a sorsdöntő csatát Marco Rossi

Marco Rossi három játékost hagyott ki az Írország elleni meccskeretből: Osváth Attilát, Csongvai Áront és Bárány Donátot nem nevezte be a világbajnoki selejtezőre. Egyedül Bárány az, aki az örmények ellen sem került be a benevezett 23 játékos közé, a Debrecen támadóját sérülés hátráltatja. A Jerevánban kimaradt védő, Mocsi Attila és Ferencváros középpályása, Ötvös Bence készülhet a sorsdöntő mérkőzésre. Amennyiben Marco Rossi együttese nem kap ki a portugálokat megverő írektől, a pótselejtezőt érő második helyen végez a csoportjában.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 16. 7:59
Marco Rossi Telki, 2025. november 10. Marco Rossi szövetségi kapitány, a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. november 10-én. A magyar csapat november 13-án Örményország ellen lép pályára Jerevánban, három nappal később
Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem veti be Bárány Donátot (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap sorsdöntő mérkőzést vív Írországgal (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport) a világbajnoki selejtező-sorozat utolsó fordulójában. Marco Rossi csapata még a pótselejtezős pozícióról is lemaradhat, de extrém esetben csoportelsőként, egyenes ágon is kijuthat a jövő évi vb-re. 

Marco Rossi
Marco Rossi először hívta meg Bárány Donátot, aki sérülten érkezett Telkibe (Fotó: Istvan Derencsenyi)

Marco Rossi három játékost hagyott ki az Írország elleni meccskeretből: Osváth Attilát, Csongvai Áront és Bárány Donátot nem nevezte be a világbajnoki selejtezőre. 

Azaz a szövetségi kapitány a kötelező határidőig megnevezte azt a 23 labdarúgót, akik bekerültek a meccskeretbe. Az UEFA honlapján is olvasható névsorból kikövetkeztethető, kik maradtak ki. Egy-egy védőt, középpályást és támadót hagyott ki az olasz-magyar szakember. Míg az Örményországban 1-0-ra megnyert találkozóról Mocsi Attila és Ötvös Bence és Bárány Donát maradt le, az első kettő most kerettag, a DVSC támadója viszont ezúttal sem. Mint beszámoltunk róla, a múlt vasárnapi bajnokin rúgást kapott a derekára, Telkiben kezelték. Egyelőre nincs információnk arról, hogy a sérülése miatt maradt-e ki, ugyanakkor a kerethirdetéskor Marco Rossi külön kiemelte a harcos stílusát, megalkuvást nem tűrő hozzáállását.

Marco Rossi mozgástere

Bárány kimaradásával egyértelműen csökkentek a szövetségi kapitány variációs lehetőségei. 

A támadósorban a hihetetlen mutatókkal és fejjátékkal rendelkező Varga Barnabás mögött nincsen klasszikus csatár. 

Marco Rossinak októberben az örmények elleni hazai meccsen (2-0) eltiltás miatt kellett pótolnia a Ferencváros és a válogatott gólfelelősét, akkor az óriási meglepetésre a kezdőcsapatba jelölt Lukács Dániel és a csereként beállt Gruber Zsombor egy-egy gólja lendítette át a csapatot a nehézségeken. Lukács és Gruber mellett ezúttal alapvetően két szélső áll a Maestro rendelkezésére Sallai Roland és az újonc Redzic Damir személyében.

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Felhévizy Félix avatarja

Erre azért nem számítottunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu