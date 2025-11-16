csodavilágbajnokságmagyar válogatottportugál válogatottír válogatott

Harminckét éve már megtörtént a csoda, amivel Szoboszlaiék egyenes ágon kijuthatnának a vb-re + videó

Sorsdöntő mérkőzést vív ma meg pályára a magyar labdarúgó-válogatott, 15 órakor Írországot fogadja a Puskás Arénában a vb-selejtezők utolsó fordulójában. Eközben a portugálok az örményeket látják vendégül, s utóbbi csapaton kívül még bármelyiknek lehet oka az ünneplésre, de az egyikük biztosan pórul jár – még a luzitánok is koppanhatnak, bár erre minimális az esély. De nem ez lenne az első csoda a világtörténelemben,1993-ban például a világ egyik legjobb csapata hihetetlen körülmények között maradt le a vb-ről – a felét már „megcsinálták” a portugálok.

Munkatársunktól
2025. 11. 16. 6:26
Szoboszlai Dominik ünnepel, miután 2-2-re egyenlített a Portugália–Magyarország vb-selejtezőn Fotó: Tiago Petinga Forrás: MTI/EPA/LUSA
Szögezzük le az elején, hogy amiről a cikkben szó lesz, az a csoda kategóriájának számítana, de éppen azért, mert már történt hasonló, nem zárhatjuk ki teljesen. A lényeg: a magyar válogatottnak van még némi pislákoló reménye arra is, hogy a csoportja első helyén végezzen a vb-selejtezőkön, és egyenes ágon kvalifikálja magát az amerikai–kanadai–mexikói rendezésű világbajnokságra. Ehhez „mindössze” arra lenne szükség, hogy megverjük Írországot, míg Portugália vereséget szenvedjen haza pályán Örményország ellen (vagy ha Lisszabonban döntetlen lenne, úgy nekünk legalább három, de inkább négy góllal kellene vernünk az íreket). 

Csoda kellene, többek között a portugál válogatott hazai veresége Örményország ellen
Csoda kellene, többek között a portugál válogatott hazai veresége Örményország ellen Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Az Írország elleni győzelemben talán joggal reménykedünk, a portugál vereség, de még a pontvesztés is a csodával érne fel. Az érdekesség kedvéért felidéznénk egy olyan hasonló esetet, amikor megtörtént ez a csoda.

Bolgár csoda, francia kudarc

1993-ban Franciaország válogatottja a világ egyik legerősebb csapatának számított. A válogatott a BL-győztes Olympique Marseille-re épült, mellettük pedig olyan klasszisok alkották a csapatot, mint Éric Cantona, Jean-Pierre Papin vagy David Ginola. 

A franciáknak két hazai meccsük volt hátra, előbb a mainál lényegesen gyengébbre taksált izraeli, valamint a bolgár válogatott ellen. A két párizsi meccsen egyetlen egy pontra lett volna szükségük a továbbjutáshoz, végül mind a két találkozót a hajrában veszítették el.

A Bulgária elleni mérkőzés különösen emlékezetes maradt: Emil Kosztadinov a rendes játékidő legvégén lőtte ki egy elképesztő góllal a bolgárokat a világbajnokságra, amelyet 1994-ben is Amerikában rendeztek meg. 

A gól utáni bolgár eksztázis, de még inkább a francia kispadon úrrá lett döbbenet képsorait sokáig mutogatták abban az időben a televíziós összefoglalókban, a szövetségi kapitány, Gerard Houllier és segítője, Aimé Jacquet szó szerint összeomlott, a Parc des Princes stadionra pedig síri csend ereszkedett. 

 

A folytatás is érdekesen alakult, a bolgárok történelmet írtak a vb-n elért negyedik helyükkel, a csalódott Aimé Jacquet pedig öt év múlva immár kapitányként világbajnoki aranyat nyert odahaza a Kékekkel, immár egy teljesen másik csapattal, mert a közvélemény heves tiltakozása ellenére sem Cantonával, sem Papinnel, sem Ginolával nem számolt már.

Valóban van esélyünk pótselejtező nélkül kijutni a vb-re?

Visszakanyarodva a jelenbe: a portugálok már az előző fordulóban a zsebükben érezhetik az amerikai repülőjegyet, csakhogy Szoboszlai 91. percben szerzett gólja azt jelentette, hogy várniuk kell, amíg matematikailag biztos lesz a továbbjutás. Mivel Dublinban kikaptak, így a fent említett forgatókönyv esetén ők pótselejteznének.

Ennek persze valóban nagyon csekély a realitása, már az is nagy eredmény lenne, ha vasárnap a magyar válogatott döntetlent érne el Írországgal szemben. Az az eredmény biztos második helyet és pótselejtezőt jelentene Marco Rossi csapatának.

Vb-lázban ég a világ!

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

