Ismét összegyűlnek az ausztráliai magyarok

Több mint nyolcvanezer magyar származású ember él Ausztráliában, ahol a diaszpóra közösségeire pezsgő kulturális és szervezeti élet jellemző. A nagyvárosokban egyesületek, hétvégi iskolák, cserkészcsapatok és kulturális körök tucatjai koordinálják a közösségi életet. E szervezetek összefogásának csúcspontja a két-háromévente megrendezett, röviden csak Magyar Találkozóként emlegetett nagyszabású fesztivál, amelynek 18. rendezvénysorozata december 28-án nyílt Melbourne-ben.

2025. 12. 30. 20:39
Csoportkép az ausztráliai magyar szervezetek és a külképviseletek vezetőiről, akik a Magyar Találkozó keretében szakmai egyeztetést és jógyakorlat-megosztást is folytatnak Fotó: Maár István
Az Ausztráliai Magyarok Kulturális Találkozója 2026. január 2-ig várja a résztvevőket. Az előző évezredben útjára indított hagyomány célja, hogy az ötödik kontinens magyar diaszpóraszervezeteinek részvételével bemutassa a magyar kultúra sokszínűségét és személyes találkozási alkalmat biztosítson az anyaországtól távol élők számára.

Ausztráliai Magyarok
Az ausztráliai magyar szervezetek bemutatkozása a Magyar Találkozó első napján. A felvételen az adelaide-i központú Dél-Ausztrália állam magyar közösségeit ismertetik vezetőik (Fotó: Maár István)

Az idei esemény helyszíne a melbourne-i Magyar Központ, amely egyben a déli félteke legnagyobb magyar tulajdonú ingatlanja is. A szervezést a helyi magyar szervezetek vállalták magukra, a találkozó vezérgondolatául pedig a 

Kapcsolódj újra magyar örökségeddel!

 jelmondatot választották.

A vasárnapi nyitógálán Csenger-Zalán Zsolt, Magyarország ausztráliai nagykövete köszöntötte az egybegyűlteket. Utalva az ökumenikus istentiszteleten elhangzott üzenetre, hangsúlyozta a kereszténység, a családok és a diaszpóraközösségek kiemelt szerepét a magyar identitás megőrzésében és továbbadásában. 

A legutóbbi Magyar Találkozót 2023-ban, a queenslandi Gold Coaston rendezték meg. Akkor Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség idén elhunyt, nemzetpolitikáért felelős államtitkára mutatott rá nyitóbeszédében: 

Minden diaszpórában élő magyar egy kicsit nagykövete is Magyarországnak és a magyar nemzetnek, hiszen rajtuk keresztül ismeri meg a többségi társadalom a magyar kultúrát.

Az idei esemény programkínálata rendkívül sokrétű. A történeti és kulturális előadások mellett kiemelt szerepet kapnak a magyar népmesék is: Péterffy Réka, a Sydney-i Magyar Iskola igazgatóhelyettese mesés foglalkozással várja a legfiatalabbakat, akiket később a melbourne-i 117. számú Weöres Sándor cserkészcsapat játékos programjai kapcsolnak be a közösségi életbe. A kézműves-foglalkozások, hímzőműhelyek és a magyaros ételeken keresztül az ausztrál érdeklődők számára is betekintést kínálnak a magyar kultúrába.

Természetesen meghatározó eleme a találkozónak a néptánc. Az Ausztráliában működő tánccsoportokat Magyarországról érkezett oktatók segítik a tánctudás továbbadásában. Az elsajátított vajdaszentiványi tánclépéseket az esti táncházakban mélyíthetik el a résztvevők.

A képzőművészeti tárlat mellett történeti kiállítással is készültek a szervezők. A Remembering Bonegilla – Emlékek Bonegilláról című, kétnyelvű molinókiállítás frissen rögzített életútinterjúkból indult ki, és az Ausztráliába irányuló magyar kivándorlás történetét dolgozza fel. Az 1956-os forradalmat követően jelentős számú magyar érkezett Bonegilla menekülttáborán keresztül az országba, történetük bemutatása pedig a közelgő hetvenedik évforduló apropóján különös aktualitást kap a Magyar Találkozó programcsokrában.

 

