Ismét összegyűlnek az ausztráliai magyarok

Az Ausztráliai Magyarok Kulturális Találkozója 2026. január 2-ig várja a résztvevőket. Az előző évezredben útjára indított hagyomány célja, hogy az ötödik kontinens magyar diaszpóraszervezeteinek részvételével bemutassa a magyar kultúra sokszínűségét és személyes találkozási alkalmat biztosítson az anyaországtól távol élők számára.
Az idei esemény helyszíne a melbourne-i Magyar Központ, amely egyben a déli félteke legnagyobb magyar tulajdonú ingatlanja is. A szervezést a helyi magyar szervezetek vállalták magukra, a találkozó vezérgondolatául pedig a
Kapcsolódj újra magyar örökségeddel!
jelmondatot választották.
A vasárnapi nyitógálán Csenger-Zalán Zsolt, Magyarország ausztráliai nagykövete köszöntötte az egybegyűlteket. Utalva az ökumenikus istentiszteleten elhangzott üzenetre, hangsúlyozta a kereszténység, a családok és a diaszpóraközösségek kiemelt szerepét a magyar identitás megőrzésében és továbbadásában.
