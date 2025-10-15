– A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek életminősége javuljon – jelentette ki Semjén Zsolt a 14. Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén. A miniszterelnök-helyettes beszédében kiemelte, hogy a nemzet csak akkor maradhat fenn, ha annak minden nemzetrésze, így az anyaországi, a Kárpát-medencei, valamint a diaszpóra magyarsága is megmarad.

Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc a 14. Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén (Fotó: Ladócki Balázs)

– Az, hogy világnemzet lettünk, egyfelől kihívás, másfelől viszont óriási lehetőség. Egy óriási lehetőség, hiszen a diaszpóra közössége egy-egy hídfőállás Magyarországnak és az egyetemes magyarságnak kulturális, gazdasági, sőt bizonyos értelemben politikai értelemben is az adott ország felé, ahol a magyarság él – fogalmazott Semjén Zsolt.

Kulcsfontosságú volt, hogy alkotmányosan is kimondták: Magyarország nem pusztán felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyarságért, minden magyarért, bárhol éljen is a világon. A Hazaváró program pedig lehetővé teszi, hogy a lehető leggyorsabb, legrugalmasabb, legegyszerűbb ügyintézéssel valósuljon meg a hazatérés békés és vészhelyzeti körülmények között is – emlékeztetett a miniszterelnök-helyettes. Hangsúlyozta, hogy

a diaszpóra magyarsága speciális helyzetben van a Kárpát-medencei magyarsághoz képest, és ezért 2010-ben világossá tették, hogy a diaszpóra magyarsága is integráns része az egyetemes magyarságnak.

Semjén Zsolt jelezte, hogy az idei ülésen harmincegy országból hetven küldött van jelen, és két új közösség is képviselteti magát: a Japánban és a Cipruson élő magyarok közössége.

A Kőrösi Csoma Sándor-program áttörése

A támogatások alapvető feltétele az erős Magyarország, a külhoniak támogatására fordított összegek pedig nem fognak csökkenni, csak növekedni. A programok közül a Kőrösi Csoma Sándor -programot emelte ki, amely a diaszpórához küld ösztöndíjasokat, és a Petőfi Sándor-programot, amely az egykori monarchia területére terjed ki, s amelyek együtt eddig összesen 1100 ösztöndíjast küldtek már ki.

A magyarság megtartásának másik kulcsfontosságú eszköze

a hétvégi magyar iskolák hálózata, melybe 260 intézményt szerveztek be.

Fontos cél a diaszpóra fiatalságának minél szorosabb összekapcsolása Magyarországgal – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.