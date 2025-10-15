diaszpóra tanácsSemjén ZsoltMagyarország

Magyarország nem pusztán felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyarságért

Világnemzetté váltunk, történelmünkből adódóan szétszóródtunk a nagyvilágban, ahol olyan értékeket hoztunk létre, melyek megőrzése az egyetemes magyarság számára is érték – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter a 14. Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén a Várkert Bazárban.

Balázs D. Attila
2025. 10. 15. 13:38
Diaszpóra tancsács Ladóczki Balázs
– A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek életminősége javuljon – jelentette ki Semjén Zsolt a 14. Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén. A miniszterelnök-helyettes beszédében kiemelte, hogy a nemzet csak akkor maradhat fenn, ha annak minden nemzetrésze, így az anyaországi, a Kárpát-medencei, valamint a diaszpóra magyarsága is megmarad.

Diaszpóra
Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc a 14. Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén (Fotó: Ladócki Balázs)

– Az, hogy világnemzet lettünk, egyfelől kihívás, másfelől viszont óriási lehetőség. Egy óriási lehetőség, hiszen a diaszpóra közössége egy-egy hídfőállás Magyarországnak és az egyetemes magyarságnak kulturális, gazdasági, sőt bizonyos értelemben politikai értelemben is az adott ország felé, ahol a magyarság él – fogalmazott Semjén Zsolt.

Kulcsfontosságú volt, hogy alkotmányosan is kimondták: Magyarország nem pusztán felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyarságért, minden magyarért, bárhol éljen is a világon. A Hazaváró program pedig lehetővé teszi, hogy a lehető leggyorsabb, legrugalmasabb, legegyszerűbb ügyintézéssel valósuljon meg a hazatérés békés és vészhelyzeti körülmények között is – emlékeztetett a miniszterelnök-helyettes. Hangsúlyozta, hogy 

a diaszpóra magyarsága speciális helyzetben van a Kárpát-medencei magyarsághoz képest, és ezért 2010-ben világossá tették, hogy a diaszpóra magyarsága is integráns része az egyetemes magyarságnak.

Semjén Zsolt jelezte, hogy az idei ülésen harmincegy országból hetven küldött van jelen, és két új közösség is képviselteti magát: a Japánban és a Cipruson élő magyarok közössége.

 

A Kőrösi Csoma Sándor-program áttörése

A támogatások alapvető feltétele az erős Magyarország, a külhoniak támogatására fordított összegek pedig nem fognak csökkenni, csak növekedni. A programok közül a Kőrösi Csoma Sándor -programot emelte ki, amely a diaszpórához küld ösztöndíjasokat, és a Petőfi Sándor-programot, amely az egykori monarchia területére terjed ki, s amelyek együtt eddig összesen 1100 ösztöndíjast küldtek már ki.

A magyarság megtartásának másik kulcsfontosságú eszköze

a hétvégi magyar iskolák hálózata, melybe 260 intézményt szerveztek be.

Fontos cél a diaszpóra fiatalságának minél szorosabb összekapcsolása Magyarországgal – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Emlékeztetett: az állampolgársági eljárások révén összesen 1,2 millió nemzettársunkat, honfitársunkat és polgártársunkat fogadták be a magyar nemzet kötelékébe hivatalosan is. Hangsúlyozta, hogy teljes jogú állampolgárságról van szó, nincs különbség magyarországi és a világban élő magyar állampolgár között.

Egy magyar nemzet van, egy magyar állampolgársággal, beleértve a szavazati jogot is

– jelentette ki Semjén Zsolt.

Diaszpóra tanács
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Közösség és nemzetépítés a válasz az identitásrombolásra

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: egy olyan világban élünk, ahol a XXI. század egyik legfontosabb szellemi és lelki típusú küzdelme az identitásért fog folyni. Hangsúlyozta:

az identitásrombolásra a mi válaszunk a közösség- és a nemzetépítés.

Ennek lényege az erős kisközösségekben rejlik, hiszen ezekből épül fel a nemzet.

Diaszpóra tanács
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára jelezte: az Erősödő diaszpóra pályázati felhívás keretében 500 millió forint támogatás állt rendelkezésre a 2025-ös esztendőben. Hozzátette: minden érvényes pályázatot tudtak támogatni, Európa és az öreg kontinensen kívüli világ pedig szinte egyenlő arányban osztozik a támogatásokban.

Borítókép: A Magyar Diaszpóra Tanács ülésen (Fotó: Ladóczki Balázs)


