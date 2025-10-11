Nacsa Lőrinc: A külhoni magyarok tiszás célkeresztbe kerültek

Az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának legfontosabb célja, hogy a nemzeti vérkeringésbe mindenkit bekapcsoljon a Kárpát-medencében – hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Balatonalmádiban, a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitóján mondott köszöntőbeszédében. Nacsa Lőrinc felidézte: létrehoztak olyan programokat, amelyek alkalmat adtak a találkozásra és egyre szorosabbra „szőtték a Kárpát-medencei hálót”. Mint mondta, egy védőháló, ha szoros, akkor nagyon erős és elbír sok mindent, és képes „megtartani a magyarságunkat itt, a Kárpát-medencében”.
Az államtitkár megemlítette, hogy e hálónak fontos része a média is, amely mint „negyedik hatalmi ág” rendkívül fontos szerepet tölt be az emberek életében, különösen akkor, ha azt anyanyelvükön olvashatják, hallgathatják. – Ezért a külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek és hozzájárul a magyarság szülőföldön való boldogulásához – fogalmazott. Nacsa Lőrinc három számot emelt ki az elmúlt 15 év eredményeiből:
- Magyarország kormánya 43 ezer külhoni közösségépítő programhoz járult hozzá,
- 1100 testvértelepülési kapcsolat létrejöttét vagy megerősítését segítette magyarországi és külhoni magyarlakta régiók települései között,
- továbbá az elmúlt 13 évben 600 ezer magyarországi diák jutott el a Határtalanul program keretében külhoni magyarlakta területekre.
Az államtitkár rámutatott, hogy nemzetpolitikájuk támadás alatt áll és az elmúlt hónapokban ez a támadás felerősödött. A két legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza és a DK vezetői nyíltan a külhoni magyarok állampolgársága és szavazati joga ellen kampányolnak, „2004. december 5. szelleme ismét erőteljesebben bekúszott a magyar belpolitikába”, és ennek a külhoni magyarok áldozatai és elszenvedői – fűzte hozzá.
Nacsa Lőrinc megjegyezte, ez a választási kampány része, de nem lehet félvállról venni, mert „ha lehetőségük lenne rá, betartanák az ígéretüket”. Úgy vélte, ez a kérdés is fókuszban lesz a következő időszakban, de „nekünk egy feladatunk van, a magyar közösséget erősíteni, képviselni, a jövőt tervezni a nemzetpolitikában is”.