Nacsa Lőrinc: A külhoni magyarok tiszás célkeresztbe kerültek

Az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának legfontosabb célja, hogy a nemzeti vérkeringésbe mindenkit bekapcsoljon a Kárpát-medencében – hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Balatonalmádiban, a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitóján mondott köszöntőbeszédében. Nacsa Lőrinc felidézte: létrehoztak olyan programokat, amelyek alkalmat adtak a találkozásra és egyre szorosabbra „szőtték a Kárpát-medencei hálót”. Mint mondta, egy védőháló, ha szoros, akkor nagyon erős és elbír sok mindent, és képes „megtartani a magyarságunkat itt, a Kárpát-medencében”.

Az államtitkár megemlítette, hogy e hálónak fontos része a média is, amely mint „negyedik hatalmi ág” rendkívül fontos szerepet tölt be az emberek életében, különösen akkor, ha azt anyanyelvükön olvashatják, hallgathatják. – Ezért a külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek és hozzájárul a magyarság szülőföldön való boldogulásához – fogalmazott. Nacsa Lőrinc három számot emelt ki az elmúlt 15 év eredményeiből:

Magyarország kormánya 43 ezer külhoni közösségépítő programhoz járult hozzá,

1100 testvértelepülési kapcsolat létrejöttét vagy megerősítését segítette magyarországi és külhoni magyarlakta régiók települései között,

továbbá az elmúlt 13 évben 600 ezer magyarországi diák jutott el a Határtalanul program keretében külhoni magyarlakta területekre.

Az államtitkár rámutatott, hogy nemzetpolitikájuk támadás alatt áll és az elmúlt hónapokban ez a támadás felerősödött. A két legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza és a DK vezetői nyíltan a külhoni magyarok állampolgársága és szavazati joga ellen kampányolnak, „2004. december 5. szelleme ismét erőteljesebben bekúszott a magyar belpolitikába”, és ennek a külhoni magyarok áldozatai és elszenvedői – fűzte hozzá.

Nacsa Lőrinc megjegyezte, ez a választási kampány része, de nem lehet félvállról venni, mert „ha lehetőségük lenne rá, betartanák az ígéretüket”. Úgy vélte, ez a kérdés is fókuszban lesz a következő időszakban, de „nekünk egy feladatunk van, a magyar közösséget erősíteni, képviselni, a jövőt tervezni a nemzetpolitikában is”.