Manfred WeberOroszországBrüsszelUkrajnaEurópai Unió

A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el a fenyegetést, Irán akár a falig is elmegy

Manfred Weber kikerülte a választ az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett fenyegetése kapcsán. A Tisza Párt brüsszeli főnöke szerint már elmondott Volodimir Zelenszkij fenyegetéséről mindent, amit el kellett mondani. Irán továbbra sem adja fel, addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges. Brüsszelt csak a saját hatalma növelése érdekli, Győri Enikő szerint ugyanis amíg az európai versenyképesség romokban hever, a Közel-Kelet pedig lángol, addig az Európai Néppárt föderációs álmokat kerget. Ukrajna hamarosan elkészülhet új ballisztikus rakétájával a Fire Point vállalat szerint, amely akár Moszkvát is elérheti. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 23:53
Fotó: UWE ANSPACH Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lapunk Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét kérdezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktornak címzett halálos fenyegetéséről. A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el a fenyegetést. Irán akár a falig is képes elmenni, és addig folytatja a rakétatámadásokat, ameddig szükségesnek látja. Brüsszel nem törődik az embereket érintő kérdésekkel, helyette az Európai Népárt vezetésével föderalista álmokat dédelgetnek, és a saját hatalmuk kiterjesztésén dolgoznak. Ukrajna nyár végén akár Moszkvára is csapást mérhet a Fire Point fegyvergyártó vállalt szerint. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei. 

A Tisza Párt brüsszeli főnöke szerint ő már mindent elmondott az ukrán elnök fenyegetéséről, amit kellett
A Tisza Párt brüsszeli főnöke szerint ő már mindent elmondott az ukrán elnök fenyegetéséről, amit kellett. Fotó: AFP

A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el Zelenszkij fenyegetését

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, ezt azonban nem siettek elítélni a brüsszeli politikusok. Strasbourgban kérdeztük Manfred Webert, a Tisza Párt brüsszeli főnökét, hogy hogyan értékeli az ukrán elnök szavait. Manfred Weber a sajtótájékoztatón több Magyarországra, Ukrajnára és az Európai Unióra vonatkozó kérdést is kapott. A Tisza Párt brüsszeli főnöke igyekezett megkerülni a választ lapunk azon kérdésre, hogy elfogadható-e az ukrán elnök Orbán Viktornak szóló fenyegetése. Manfred Weber közölte: 

Elmondtam, amit el kellett mondanom, amikor mi, európaiak egymással beszélgettünk.

Weber egyúttal ismét megerősítette, hogy a Tisza Párt az EPP teljes támogatását élvezi. 

Irán nem adja fel: addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges

Irán kész addig folytatni a rakétacsapásokat, ameddig azt szükségesnek tartja – jelentette ki kedden az ország külügyminisztere egy amerikai televíziónak adott interjúban. A teheráni vezetés egyúttal azt is világossá tette, hogy jelenleg nem kíván tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal.

Abbasz Aragcsi a PBS News amerikai műsorszolgáltatónak nyilatkozva hangsúlyozta: Irán felkészült arra, hogy a katonai műveleteket addig folytassa, ameddig azt az ország biztonsági érdekei megkövetelik. A diplomata szerint Teherán nem zárja ki a további rakétacsapásokat sem.

A miniszter nyilatkozata éles ellentétben áll azzal az optimista hangvételű kijelentéssel, amelyet Donald Trump amerikai elnök tett nemrég. Trump úgy fogalmazott, hogy az Iránnal kialakult konfliktus nagyon hamar véget érhet.

 

A brüsszeli elitet csak a saját hatalmának növelése érdekli az európaiak valódi problémái helyett

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló napirend kapcsán Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén élesen bírálta a magukat proeurópainak nevező frakciókat, amiért az európai embereket érintő valós válságok megoldása helyett csak a hatalmuk növelése érdekli őket.

Győri Enikő elmondta: miközben a Közel- és a Közép-Kelet lángokban áll, az ukrajnai háború több mint négy éve tart, és Európa versenyképessége romokban hever, addig a néppárti–baloldali európai parlamenti többség föderációs vágyálmokat kerget, és a bizottsággal szövetkezve a tanács – vagyis a tagállamok – rovására akar még több hatalmat szerezni, és átalakítani az unió működését.

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a néppárttól a kommunistákig terjedő brüsszeli nagykoalíció most nyújtja be a számlát a bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az újraválasztásáért, a politikai paktumuk alapján pedig további hatáskör-átcsoportosítást kényszerítenének ki. 

 

Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új fegyverrel

A Fire Point ukrán fegyvergyártó vállalat szerint akár már nyár végére elkészülhetnek az új fegyverrel. Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új ballisztikus rakétával, állítja a cég vezetője.

A Fire Point többségi tulajdonosa Deszisz Shtilierman szerint akár már nyár végére elkészülhetnek az új rakétával. Ukrajna a ballisztikus fegyverek segítségével akár Moszkvára is csapást mérhet majd – írja az Origo. 

A vállalat vezetője szerint FP–7 és FP–9 névre keresztelt ballisztikus rakéták képesek lesznek mélyen az orosz területeken belül is csapást mérni. Eddig ezen a téren Ukrajna nem jeleskedett, miután azt a vállalat vezetője is elismerte, hogy jelenleg egyetlen ukrán eszköz sem képes áthatolni a vastag légvédelmen, amit Szentpétervár és Moszkva köré csoportosítottak az oroszok.

Az FP–9 könnyen képes lesz célpontokat találni Moszkvában, mivel nagyon gyors a becsapódása – mondta Shtilierman. 

 

 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu