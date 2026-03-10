A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el a fenyegetést, Irán akár a falig is elmegy

Lapunk Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét kérdezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktornak címzett halálos fenyegetéséről. A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el a fenyegetést. Irán akár a falig is képes elmenni, és addig folytatja a rakétatámadásokat, ameddig szükségesnek látja. Brüsszel nem törődik az embereket érintő kérdésekkel, helyette az Európai Népárt vezetésével föderalista álmokat dédelgetnek, és a saját hatalmuk kiterjesztésén dolgoznak. Ukrajna nyár végén akár Moszkvára is csapást mérhet a Fire Point fegyvergyártó vállalt szerint. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei.

A Tisza Párt brüsszeli főnöke szerint ő már mindent elmondott az ukrán elnök fenyegetéséről, amit kellett. Fotó: AFP

A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el Zelenszkij fenyegetését

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, ezt azonban nem siettek elítélni a brüsszeli politikusok. Strasbourgban kérdeztük Manfred Webert, a Tisza Párt brüsszeli főnökét, hogy hogyan értékeli az ukrán elnök szavait. Manfred Weber a sajtótájékoztatón több Magyarországra, Ukrajnára és az Európai Unióra vonatkozó kérdést is kapott. A Tisza Párt brüsszeli főnöke igyekezett megkerülni a választ lapunk azon kérdésre, hogy elfogadható-e az ukrán elnök Orbán Viktornak szóló fenyegetése. Manfred Weber közölte:

Elmondtam, amit el kellett mondanom, amikor mi, európaiak egymással beszélgettünk.

Weber egyúttal ismét megerősítette, hogy a Tisza Párt az EPP teljes támogatását élvezi.