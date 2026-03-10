Újabb földrengés volt a magyar-szlovák határnál, Mosonmagyaróvár közelében kedd este - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.
Közleményük szerint 21 óra 39 perckor 2,7 magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határ közelében, Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre, északi irányban.
A lakosság az epicentrum közelében érezte a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunaszigetről érkezett bejelentés.
Korábban, kedd reggel, 9 óra 2 perckor volt 3,0-as magnitúdójú földrengés Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!