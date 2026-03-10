földrengésMosonmagyarórvárhatár

Újabb földrengés volt a magyar-szlovák határnál

Mosonmagyaróvár közelében ismét földrengés volt. 2,7 magnitúdójú mozgást érzékeltek.

2026. 03. 10. 22:39
Szeizmográf méri a földrengés rengéshullámait Fotó: Getty Images/bymuratdeniz Forrás: Getty Images
Újabb földrengés volt a magyar-szlovák határnál, Mosonmagyaróvár közelében kedd este - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

földrengés Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Földrengés Mosonmagyaróvár közelében
fotó: illusztráció

Közleményük szerint 21 óra 39 perckor 2,7 magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határ közelében, Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre, északi irányban.

A lakosság az epicentrum közelében érezte a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunaszigetről érkezett bejelentés.

Korábban, kedd reggel, 9 óra 2 perckor volt 3,0-as magnitúdójú földrengés Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északra.

 


