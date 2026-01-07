Hová vigyük a kidobott karácsonyfát?

A lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák mellé vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a kidobott karácsonyfákat – tájékoztatott a hulladékszállítást kezelő Mohu. Az első esetben figyelni kell arra, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.

Kidobott karácsonyfák elszállítása (Forrás: Mohu Budapest)

A Mohu Budapest Zrt. minden évben közzéteszi a budapesti karácsonyfagyűjtő helyek címjegyzékét térképekkel, hogy a lakók könnyen eligazodjanak. A gyűjtőpontok minden kerületben elérhetők, így Óbudától Újpestig, a XV. kerületig bárki könnyen leadhatja fenyőfáját.

A fákat minden esetben díszektől, szaloncukorpapírtól és tartozékoktól megtisztítva kell leadni, és maximum két és fél méteres darabokban várják a gyűjtőhelyeken.

Akik nem tudják elvinni a gyűjtőpontra, lehetőségük van a háztartási szemét mellé helyezni a fát a hulladékszállítás napján, ügyelve arra, hogy ne akadályozza a közlekedést vagy a gyalogosforgalmat.

Tilos a zöldterületekre, parkokba vagy az úttestre dobni a fákat, mert balesetveszélyt és rendetlenséget okoz.

A begyűjtött karácsonyfákat a fővárosi hulladékhasznosító művekben aprítják és energiatermelésre használják fel, így a fákból származó energia több tízezer budapesti háztartás fűtését és villamosenergia-ellátását támogatja.

A becslések szerint mintegy 500–600 ezer darab tűlevelű kerül ki az utcákra, ezt a mennyiséget kell kezelni, illetve a hasznosításukat megoldani. A tapasztalatok szerint vízkeresztet, azaz

január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart.

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 2022-ben 32 millió köbméter földgázfelhasználást takarított meg teljes éves működésével a budapesti távhő előállítása során, miközben környezetbarát villamos energiát is táplált az országos hálózatba. A létesítményben termelt hőenergia a Főtáv Távhőszolgáltatási Divízió hálózatán keresztül mintegy 76 ezer budapesti lakásba jut el távfűtés és használati-melegvíz formájában, az itt előállított villamos energia pedig mintegy 50 ezer átlagos budapesti háztartás éves áramigényét biztosítja. A Budapesten feleslegessé váló fenyőfák tehát ezekhez az eredményekhez járulnak hozzá.