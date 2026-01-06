jézus krisztuskarácsonyfakarneválvízkeresztfarsanghagyománynagyböjtkarácsonyvallás

Ma van Vízkereszt: vége a karácsonynak, kezdődik a farsang

Január 6-án, vízkereszt napján zárul le a karácsonyi ünnepkör, és ezzel kezdetét veszi a tél legvidámabb időszaka, a farsang.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 5:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vízkereszt a nyugati kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe, amely egyszerre hordoz vallási, kulturális és népi hagyományokat. Ezen a napon búcsúzunk el végleg a karácsonytól, lebontjuk a fát, és megnyílik az út a nagyböjtig tartó farsangi időszak előtt.

Discarded Christmas tree lies on the street in Dordrecht, awaiting collection by garbage collectors, symbolizing the end of festive celebrations and the return to everyday life.
Vízkereszthez kapcsolódik a karácsonyfa leszedése (Fotó: Shutterstock/TTStock Photography)

Az ünnep liturgikus neve Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon emlékezik meg az egyház Jézus Krisztus hármas megjelenéséről:

amikor a napkeleti bölcsek hódolattal érkeztek Betlehembe, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, valamint amikor a kánai menyegzőn első csodatételeként a vizet borrá változtatta.

A háromkirályok története évszázadok óta meghatározó része a vízkereszti hagyománynak. Bár a Biblia nem nevezi meg őket királyként, és számukat sem rögzíti, a keresztény kultúrkörben Gáspár, Menyhért és Boldizsár néven váltak ismertté. Ajándékaik, az arany, a tömjén és a mirha szimbolikus jelentéssel bírtak, és a művészetben is számtalan alkotást ihlettek.

 

Mit jelent a Vízkereszt?

Vízkereszt elnevezése a víz megszentelésének szertartásából ered.

A szenteltvíznek a néphit különleges erőt tulajdonított: gyógyító, védelmező szerepet kapott, és fontos eleme volt a házszentelésnek is.

A pap ilyenkor krétával felírta az ajtó szemöldökfájára az évszámot és a G. M. B. betűket, a háromkirályok nevének kezdőbetűit.

A vízkereszthez számos népszokás is kapcsolódott. A háromkirályjárás és a csillagozás során gyermekek vagy fiatalok járták a házakat, énekeltek és jókívánságokat mondtak. Ezekből a hagyományokból mára kevesebb maradt fenn, de

a vízkereszt napjához ma is sokan a karácsonyfa leszedését kötik.

 

Kezdődik a farsang

Az ünnep egyben a farsang kezdete is, amely a télbúcsúztatás és a közelgő tavasz örömünnepe. A farsangi időszak a bálok, mulatságok és lakodalmak ideje, hiszen a nagyböjt alatt már nem lehetett esküvőket tartani.

Magyarországon a farsang legismertebb eseménye a mohácsi busójárás, míg Európában a velencei és a riói karnevál vált világhírűvé.

A farsanghoz elválaszthatatlanul hozzátartoznak a bőséget jelképező ételek is: a húsos fogások, a káposzta és az elmaradhatatlan farsangi fánk. Vízkereszt tehát nemcsak egy ünnep lezárása, hanem egy új, vidám időszak nyitánya is, amikor a tél komorságát lassan felváltja a tavasz ígérete.

Borítókép: A Tisza megszentelése (Fotó: MTI/Mészáros János)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.h

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet

Csépányi Balázs avatarja

Apát játszol, a hangulat megfagy, fiaid kérdik: „Te áruló vagy?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.