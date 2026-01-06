Ma van Vízkereszt: vége a karácsonynak, kezdődik a farsang

Vízkereszt a nyugati kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe, amely egyszerre hordoz vallási, kulturális és népi hagyományokat. Ezen a napon búcsúzunk el végleg a karácsonytól, lebontjuk a fát, és megnyílik az út a nagyböjtig tartó farsangi időszak előtt.

Vízkereszthez kapcsolódik a karácsonyfa leszedése (Fotó: Shutterstock/TTStock Photography)

Az ünnep liturgikus neve Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon emlékezik meg az egyház Jézus Krisztus hármas megjelenéséről:

amikor a napkeleti bölcsek hódolattal érkeztek Betlehembe, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, valamint amikor a kánai menyegzőn első csodatételeként a vizet borrá változtatta.

A háromkirályok története évszázadok óta meghatározó része a vízkereszti hagyománynak. Bár a Biblia nem nevezi meg őket királyként, és számukat sem rögzíti, a keresztény kultúrkörben Gáspár, Menyhért és Boldizsár néven váltak ismertté. Ajándékaik, az arany, a tömjén és a mirha szimbolikus jelentéssel bírtak, és a művészetben is számtalan alkotást ihlettek.

Mit jelent a Vízkereszt?

Vízkereszt elnevezése a víz megszentelésének szertartásából ered.

A szenteltvíznek a néphit különleges erőt tulajdonított: gyógyító, védelmező szerepet kapott, és fontos eleme volt a házszentelésnek is.

A pap ilyenkor krétával felírta az ajtó szemöldökfájára az évszámot és a G. M. B. betűket, a háromkirályok nevének kezdőbetűit.

A vízkereszthez számos népszokás is kapcsolódott. A háromkirályjárás és a csillagozás során gyermekek vagy fiatalok járták a házakat, énekeltek és jókívánságokat mondtak. Ezekből a hagyományokból mára kevesebb maradt fenn, de

a vízkereszt napjához ma is sokan a karácsonyfa leszedését kötik.

Kezdődik a farsang

Az ünnep egyben a farsang kezdete is, amely a télbúcsúztatás és a közelgő tavasz örömünnepe. A farsangi időszak a bálok, mulatságok és lakodalmak ideje, hiszen a nagyböjt alatt már nem lehetett esküvőket tartani.

Magyarországon a farsang legismertebb eseménye a mohácsi busójárás, míg Európában a velencei és a riói karnevál vált világhírűvé.

A farsanghoz elválaszthatatlanul hozzátartoznak a bőséget jelképező ételek is: a húsos fogások, a káposzta és az elmaradhatatlan farsangi fánk. Vízkereszt tehát nemcsak egy ünnep lezárása, hanem egy új, vidám időszak nyitánya is, amikor a tél komorságát lassan felváltja a tavasz ígérete.