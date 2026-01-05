rétvári benceországos polgárőr szövetvégbelügyminisztérium

Készenlétet rendeltek el az extrém téli időjárás miatt + videó

A következő napokban várható extrém hideg és csapadékos időjárás miatt a Belügyminisztérium minden területén készenlétet rendeltek el – közölte Rétvári Bence parlamenti államtitkár.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 19:45
Budapest, Hungary - Beautiful winter forest scene with snowy forest and old colorful childrens train on the track in the Buda Hills near Csilleberc 2494170253 Illusztráció Shutterstock ZGPhotography
– A katasztrófavédelem speciális egységei, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felvettük a kapcsolatot a honvédség speciális képességű egységeivel és az Országos Polgárőr Szövetséggel is – mondta az államtitkár.

– A katasztrófavédelem speciális egységei, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felvettük a kapcsolatot a honvédség speciális képességű egységeivel és az Országos Polgárőr Szövetséggel is – mondta az államtitkár.

Rétvári Bence hozzátette: a kórházak kritikus egységeiben megtörténik a próbaüzeme az aggregátoroknak és a szünetmentes tápegységeknek, hogy az ellátás folyamatos tudjon maradni. Az iskolákkal folyamatos a kapcsolat, hogy szükség esetén azonnal intézkedhessenek.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy

a hajléktalanszállókon vannak üres helyek, elegendő a kapacitás, senkinek nem kell a szabadban, a hidegben töltenie az éjszakát.

– Közlekedjen mindenki óvatosan, tájékozódjanak előzetesen is az útviszonyokról, figyeljünk egymásra, ha valakinek bajba jutott emberről van tudomása, értesítse a hatóságokat, hogy tudjunk segíteni – kérte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Borítókép: Illusztráció


Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

