Készenlétet rendeltek el az extrém téli időjárás miatt + videó

A következő napokra extrém hideg és csapadékos időjárás várható, ezért a Belügyminisztérium minden területén készenlétet rendeltünk el – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

– A katasztrófavédelem speciális egységei, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felvettük a kapcsolatot a honvédség speciális képességű egységeivel és az Országos Polgárőr Szövetséggel is – mondta az államtitkár.

Rétvári Bence hozzátette: a kórházak kritikus egységeiben megtörténik a próbaüzeme az aggregátoroknak és a szünetmentes tápegységeknek, hogy az ellátás folyamatos tudjon maradni. Az iskolákkal folyamatos a kapcsolat, hogy szükség esetén azonnal intézkedhessenek.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy

a hajléktalanszállókon vannak üres helyek, elegendő a kapacitás, senkinek nem kell a szabadban, a hidegben töltenie az éjszakát.

– Közlekedjen mindenki óvatosan, tájékozódjanak előzetesen is az útviszonyokról, figyeljünk egymásra, ha valakinek bajba jutott emberről van tudomása, értesítse a hatóságokat, hogy tudjunk segíteni – kérte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.