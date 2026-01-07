Karácsony Gergelyt a saját kommentelői szembesítették a fővárosi hóhelyzet valóságával

„Miután a főváros hó alatt áll, a megállókban alig lehet fel- és leszállni a hótól, Karácsony Gergely megint kiposztolta, hogy milyen jó munkát végzett, de ezt már saját kommentelői sem tűrik el neki, és szembesítik a valósággal” – írta a közösségi oldalán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

A kommentek tanúsága szerint sem a belvárosi, sem a külsőbb kerületek útjait, járdáit nem takarították le, és a megállókat is alig tudják megközelíteni az utasok.

Az egyik kommentelő arra panaszkodik, hogy még a legforgalmasabb szakaszokon sem takaríttatta el a főváros a havat:

A másik kommentelő hasonló véleményen van, de már a főváros budai oldalán tapasztalt állapotokról számol be:

Soroksáron sem jobb a helyzet:

És a Blaha Lujza tér ezúttal is az egyik legnagyobb szégyenfolt, a polgárok elégedetlenek, hogy Karácsony Gergely ismét a kormánnyal való hadakozásra fókuszál ahelyett, hogy tenné a dolgát: