Budapest elesett kora reggel, fennakadásokat okoz a közlekedésben az éjszakai havazás

Szerda reggelre Budapesten 15-20 centiméter hó hullott, a főutak a szórás ellenére latyakosak, havasak, és bár a járatok többsége rendben közlekedik, késések előfordulnak.

2026. 01. 07. 8:06
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani – közölte a vállalat a Facebook-oldalán. A tapasztalat ugyanakkor ennél sokkal rosszabb: olvasóink azt írták, kora reggel több forgalmas út sem volt letakarítva, ezért nagyon nehézkes volt a közlekedés. Szentkirályi Alexandra is reagált a budapesti hóhelyzetre. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért, elég pofátlan.

Már tegnap este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett – mellékutcákról nem is beszélve. Ma reggelre viszont még rosszabb lett a helyzet. Tényleg csak annak javaslom a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak rá

– fogalmazott. Egyúttal megköszönte azoknak a munkáját is, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában.

A gond nem velük van, hanem ki mással mint a főpolgármesterrel, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát és lájkokért versenyzik. Budpaesten közben meg elesett a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva. Tudja főpolgármester úr, a hó nemcsak egy napig eshet és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon

– jegyezte meg Szentkirályi.

 

Budapesten

a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.

A BKK azt kéri, hogy a polgárok csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljanak útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni.

A 6-os villamos terelve Újbuda-központig a 4-es villamos vonalán jár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Budafoki út–Karinthy Frigyes út megállót.

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar felé. Az autóbuszokra a Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni – közölték.

 

Borítókép: Behavazott autók Budapesten 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

