Naponta emelkedik a külföldiekre vonatkozó hazai benzinár

„Ha magyar vagy jobban jársz” – írta a Facebook-posztjában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzésében ismertette: a magyarokra vonatkozó védett benzinár 595 forint, a külföldiekre vonatkozó pedig 625, ami amellett, hogy már most magasabb, tovább fog emelkedni a napokban.

Mint ismert, üzemanyagár-korlátozást vezetett be hétfő éjféltől a kormány. A védett árat benzin esetében 595 forinton, míg a gázolajat 615 forinton rögzítették. A hatósági árat csak magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművek vehetik igénybe a nem automata kutaknál. A kizárólag automata kútból álló üzemanyagtöltő-állomásokon ugyanis a védett áras termékre való jogosultságot nem lehet személyesen ellenőrizni. A kormány a bejelentést azzal indokolta, hogy Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében.