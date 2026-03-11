idezojelek
Szemét, gyáva patkányok

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

Ezek az ukrán TCK-sok igazi szemét, gyáva patkányok. Frontszolgálat helyett a sajátjaikat verik és rabolják el, hogy helyettük menjenek meghalni. Mert ezek a patkányok gyávák a harchoz, nem akarnak megdögleni, inkább másokat küldenek a biztos pusztulásba.

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2026/03/ukrajna-tck-kenyszersorozas

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Forrás: AFP)

