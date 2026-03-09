Tűpontos, hibátlan, kötelező!

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!
Ezt pedig kötelező megtanulni, ez a mai memoriter:
Ukrajna gyalázatos orosz katonai agresszió áldozata, sokat szenvedett, hősies nép hazája, Európa fontos országa – és egy utolsó, megbízhatatlan, agresszív, ön- és közveszélyes latorállam. Ez mind egyszerre igaz, és mindezeket egyszerre figyelembe véve lehet csak értelmes Ukrajna-politikát folytatni.
https://mandiner.hu/kulfold/2026/03/megvilagosito-kegyelmet-minden-valasztas-elott-negyven-nappal-magyarorszagra-arasztja-a-mindenhato
