Olajárrobbanás: fontos intézkedést jelentett be a horvát kormány

A közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt került sor a döntésre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 11:19
Illusztráció Forrás: AFP
A horvát kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról a közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt – közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn. A kormányfő elmondta: a közel-keleti háborús helyzet miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami jelentős emelkedést okozott a kőolaj világpiaci árában. A nyersolaj ára jelenleg hordónként 105-107 dollár között alakul, tíz nap alatt mintegy ötven százalékot emelkedve.

A kabinet ezért módosítja a kőolajtermékek legmagasabb kiskereskedelmi árát meghatározó rendeletet, valamint az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adójáról szóló szabályozást, hogy mérsékelje az áremelkedés hatását a lakosságra – tette hozzá.

Plenkovic közlése szerint kormányzati beavatkozás nélkül az eurodízel literenkénti ára 1,72 euróra (mintegy 650 forint) emelkedne, a rendelet azonban 1,55 euróban (mintegy 585 forint) maximálja az árat. 

A benzin ára a piaci 1,55 euró (mintegy 585 forint) helyett literenként 1,50 euró (mintegy 566 forint) lesz.

A horvát kormány a két rendelet módosításával ismét felső határt szab az üzemanyagok árának a benzinkutakon. A horvát állami szénhidrogén-ügynökség számításai szerint kormányzati beavatkozás nélkül a dízel literenként 24 eurócenttel, a benzin kilenc eurócenttel drágulna. Ez egy átlagos, ötvenliteres dízeltank esetében mintegy 12 eurós (hozzávetőleg 4500 forint) többletköltséget jelentene, míg a benzin esetében mintegy 4,5 euróval (körülbelül 1700 forint) nőne a tankolás ára.
 

