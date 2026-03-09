Így alakulnak a gazdák vízszolgáltatási díjai idén

A Vízgazdálkodási Tárcaközi Bizottság – amelynek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz is tagja – javaslatára a kormány meghosszabbította a mezőgazdasági vízszolgáltatási díj alóli mentességet. A döntés értelmében a termelők az idei év mellett 2026-ban is mentesülnek a fizetési kötelezettség alól, a vízszolgáltatóknál jelentkező hiányt pedig a központi költségvetés téríti meg.

Idén is kedvezményes vízszolgáltatási díjak várnak a gazdákra. Fotó: Karnok Csaba

Az idei vízszolgáltatási díjak

Főszabály szerint a gazdálkodóknak 2021 óta a tényleges vízhasználathoz kötött változó díj (például a szivattyúzás költsége) száz százalékát, valamint a rendelkezésre állást biztosító alapdíj ötven százalékát kellene megfizetniük. A jelenlegi állami átvállalás azonban teljeskörűen mentesíti a költségek alól azokat a termelőket, akik a művelés alatt álló területeiket felszíni vízből, érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy rendkívüli öntözési célú vízhasználat keretében öntözik.

Középpontban a vízmegtartás

A díjmentesség mellett a hazai vízgazdálkodás gyakorlatában is érdemi változások történtek az elmúlt időszakban. A korábbi, elsősorban a vízelvezetésre és kármentesítésre épülő rendszert felváltotta a vízmegtartó szemlélet, amely a téli többletvizeket és a felszíni vizeket probléma helyett értékes erőforrásként hasznosítja.

Ennek a stratégiának a keretében már megkezdődött a gazdálkodók által felajánlott mezőgazdasági területek célzott elárasztása. A program eddig több mint négyezer hektáron valósult meg, a bevont potenciális terület mérete pedig már megközelíti a harmincezer hektárt. Ez az eljárás jelentősen javítja a helyi vízháztartást, ezáltal csökkentve az aszályok okozta terméskiesést.

A belvízgazdálkodás terén szintén a vízvisszatartás lett a prioritás: ennek érdekében eddig több mint ötezer csatornaszakaszt zártak le a szakemberek. Emellett felmérték azokat a hálózatokat is, ahol kisebb beavatkozásokkal további tízezer folyamkilométernyi szakaszon oldható meg a víz tájban megőrzése. Bár az év elején nem volt jelentős árhullám a hazai folyókon, a vízügyi ágazat a kisebb vízhozamokat is sikeresen használta fel a holtágak feltöltésére.