Kazincbarcika

Itt a bizonyíték: tiszás a Kazincbarcikán leszerepelt baloldali jelölt

Bár a tiszások és a hozzájuk köthető baloldali lapok próbálják tagadni, a kazincbarcikai választások függetlenként induló, a Fidesszel szemben alulmaradt jelöltje, Séllyei Erzsébet valójában a Tisza Párthoz köthető. A politikusról kiderült: aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában és kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 10:50
Itt a bizonyíték: A Tisza Párthoz köthető a Kazincbarcikán leszereplő baloldali jelölt
Sellyei Erzsébet Tisza
Forrás: Facebook

Séllyei Erzsébet ugyanis aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában és

kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is.

Ezt több közösségi médiás bejegyzés is alátámasztja: a jelölt korábban megjelent a kazincbarcikai Tisza-sziget Facebook-oldalán, ahol egy Tisza pártos keretet tartott a kezében.

Mint ismert, a Fidesz jelöltje nyerte vasárnap a kazincbarcikai időközi választást. Rövid időn belül második alkalommal nyert a kormánypártok jelöltje időközi önkormányzati voksolást. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán húzott be egy olyan körzetet a Fidesz, amely eddig ellenzéki fellegvár volt. A kazincbarcikai volt az utolsó időközi választás az áprilisi országgyűlési választások előtt.

Borítókép: A Tisza Párt jelöltje (Forrás: Facebook)

Bayer Zsolt
Tűpontos, hibátlan, kötelező!

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

