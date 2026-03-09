Itt a bizonyíték: tiszás a Kazincbarcikán leszerepelt baloldali jelölt

Bár a tiszások és a hozzájuk köthető baloldali lapok próbálják tagadni, a kazincbarcikai választásokon függetlenként induló, a Fidesszel szemben alulmaradt Séllyei Erzsébet valójában a Tisza Párthoz köthető.

Forrás: Facebook

Séllyei Erzsébet ugyanis aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában és

kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is.

Ezt több közösségi médiás bejegyzés is alátámasztja: a jelölt korábban megjelent a kazincbarcikai Tisza-sziget Facebook-oldalán, ahol egy Tisza pártos keretet tartott a kezében.

Mint ismert, a Fidesz jelöltje nyerte vasárnap a kazincbarcikai időközi választást. Rövid időn belül második alkalommal nyert a kormánypártok jelöltje időközi önkormányzati voksolást. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán húzott be egy olyan körzetet a Fidesz, amely eddig ellenzéki fellegvár volt. A kazincbarcikai volt az utolsó időközi választás az áprilisi országgyűlési választások előtt.