Fontos mérföldkőnél a KAP, tovább erősödik a hazai agrárium

Több mint ezermilliárd forintnyi fejlesztési forrással erősíti a kormány a hazai agráriumot.

2026. 03. 09. 10:06
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP) végrehajtása: az új uniós agrártámogatási ciklus beruházási felhívásai keretében már több mint ezermilliárd forint értékben születtek támogatói döntések, csaknem 6300 benyújtott kérelem alapján. A kormány célja, hogy ezekkel a fejlesztésekkel tovább erősítse a magyar agrárium versenyképességét, támogassa a gazdálkodók beruházásait és biztos alapokra helyezze a hazai mezőgazdaság jövőjét – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

A miniszter hangsúlyozta, hogy minden korábbinál jobb ütemben haladnak az agrár-vidékfejlesztési kifizetések, hiszen míg 2024-ben 1273 milliárd forint, addig 2025-ben közel húsz százalékkal több, összesen 1509 milliárd forint kifizetését teljesítette az agrár-közigazgatás szervezetrendszere. Ugyancsak jelentős előrelépés a gazdálkodók fizetőképességének fenntartása szempontjából, hogy a közvetlen agrártámogatások esetében február végéig az egységes kérelmet benyújtó gazdálkodók számára 640 milliárd forintot meghaladó kifizetés történt meg, ami csaknem 28 százalékkal haladja meg a tavalyi év hasonló időszakának 139 milliárd forintos kifizetési teljesítményét.

A tárcavezető rávilágított arra is:

Az immár öt évvel ezelőtt meghozott kormányzati döntés nyomán az uniós támogatásokhoz nyújtott kimagasló mértékű, nyolcvanszázalékos hazai társfinanszírozást nyújtunk a gazdálkodóknak, ami minden eddiginél nagyobb forráskihelyezést tesz lehetővé a vidékfejlesztési felhívásokhoz kapcsolódóan.

– Ezekből a beruházási forrásokból jut a kis- és közepes gazdálkodóknak és a nagy termelési volumennel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknak egyaránt. Ez a garanciája a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésének, mely a hazai ellátás biztonságát szavatolja hosszú távon – tette hozzá Nagy István.


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

