Xavi kitálalt Messi meghiúsult barcelonai visszatéréséről, Laporta reagált a kapott pofonra

A Barcelona-szurkolók aligha felejtik el 2021. augusztus 8-át, amikor Lionel Messi a kamerák elé állt, és könnyes szemekkel bejelentette: ennyi volt, távozik a klubtól. Az ekkor 34 éves argentin zseni távozása már akkoriban nagy port kavart, hiszen Messi úgy ment el, hogy mindenki a maradását akarta, de a Barca pénzügyi helyzete nem tette lehetővé a folytatást. Most viszont kiderült, Messi később még játszani szeretett volna a Barcelonában. Erről a klub legendás középpályása, Xavi beszélt egy interjúban, aki ekkor (2021 és 2024 között) a csapatot is irányította.

Xavi legutóbb a Barcelona edzője volt, 2024-ben távozott a katalánoktól, kis híján Lionel Messi is a játékosa lett. Fotó: AFP/Manaure Quintero

Xavi szerint Lionel Messi ezért nem tért vissza a Barcelonához

Xavi szerint miután Messi az argentin válogatottal 2022 végén világbajnok lett Katarban, készen állt, hogy a Paris Saint-Germaint otthagyja, és visszatérjen a Barcelonába. Már a papírok is megvoltak erről, de mégsem valósult meg az üzlet.

Hazudik az elnök, Joan Laporta. Messi szerződtetése el volt intézve 2023 januárjában, gyakorlatilag már tény volt. A vb megnyerése után vettük fel vele a kapcsolatot, Messi vissza akart térni, a La Liga is zöld utat adott, csakhogy az elnök, Laporta megfúrta az átigazolást

– tálalt ki Xavi, aki szerint Laporta félt attól, hogy ha Messi visszatér, akkor túl nagy hatalma lesz a klubnál. Mindez persze Laporta kárára. Messi végül 2023-ban az amerikai Inter Miaimiba igazolt, és a mai napig ott játszik.

Alejandro Echevarria, aki a háttérből irányítja a Barcelonát. Forrás: X

A Barcelona titkos embere, Alejandro Echevarria

A spanyol klasszisnak is viharos volt egyébként a kapcsolata Laportával. Xavi 2024 januárjában bejelentette, hogy az idény végén távozik, aztán áprilisban már arról beszélt, hogy maradna, végül Laporta kirúgta őt az idény végén. Érzelmi hullámvasút volt ez Xavinak, a korábbi katalán edző az interjúban a zűrös hónapokról is beszélt. – Az idény végén Laporta engem elbocsátott, de ez nem az ő döntése volt, hanem úgy hiszem, Alejandro Echevarria hozta ezt meg, aki az elnök felett áll.

Itt érdemes egy kicsit megállni, hiszen adja magát a kérdés: kicsoda Echevarria?

Nos, Laporta egykori sógorának nincs hivatalos pozíciója a Barcelonánál, nem kap fizetést, ugyanakkor a katalán sajtó szerint mégis ő az alelnök, akinek a fentebbi példa alapján igencsak nagy befolyása van.

Egyes hírek szerint Echevarria szerepet játszik a kommunikációban a játékosokkal és a belső ügyek intézésében a játékosok átigazolási időszakaiban, emellett a klub fontos döntéseinek meghozatalaikor is sokat számít a véleménye, annak ellenére, hogy nem tölt be hivatalos pozíciót a gránátvörös-kékeknél.