Xavi kitálalt Messi meghiúsult barcelonai visszatéréséről, Laporta reagált a kapott pofonra

A barcelonai elnökválasztás előtt pár nappal a klub korábbi legendás középpályása és 2021 és 2024 közötti vezetőedzője, Xavi súlyos vádakat fogalmazott meg a regnáló vezetővel, Joan Laportával szemben. Xavi szerint Laporta nem akarta 2023-ban, hogy Lionel Messi visszatérjen a Barcelona labdarúgócsapatához, de ami még legalább ilyen súlyos vád, hogy a klubot igazából nem is az elnök vezeti, hanem a háttérben dolgozó Alejandro Echevarria, aki éppenséggel nem is a klub alkalmazottja, hanem Laporta volt sógora.

Perlai Bálint
2026. 03. 09. 10:29
Lionel Messi 2023-ban visszatérhetett volna a Barcelonához, de Joan Laporta nemet mondott
Lionel Messi 2023-ban visszatérhetett volna a Barcelonához, de Xavi szerint Joan Laporta nemet mondott Fotó: Xinhua/Chen Yichen
A Barcelona-szurkolók aligha felejtik el 2021. augusztus 8-át, amikor Lionel Messi a kamerák elé állt, és könnyes szemekkel bejelentette: ennyi volt, távozik a klubtól. Az ekkor 34 éves argentin zseni távozása már akkoriban nagy port kavart, hiszen Messi úgy ment el, hogy mindenki a maradását akarta, de a Barca pénzügyi helyzete nem tette lehetővé a folytatást. Most viszont kiderült, Messi később még játszani szeretett volna a Barcelonában. Erről a klub legendás középpályása, Xavi beszélt egy interjúban, aki ekkor (2021 és 2024 között) a csapatot is irányította.

Xavi legutóbb a Barcelona edzője volt, 2024-ben távozott a katalánoktól, kis híján Lionel Messi is a játékosa lett
Xavi legutóbb a Barcelona edzője volt, 2024-ben távozott a katalánoktól, kis híján Lionel Messi is a játékosa lett. Fotó: AFP/Manaure Quintero

 

Xavi szerint Lionel Messi ezért nem tért vissza a Barcelonához

Xavi szerint miután Messi az argentin válogatottal 2022 végén világbajnok lett Katarban, készen állt, hogy a Paris Saint-Germaint otthagyja, és visszatérjen a Barcelonába. Már a papírok is megvoltak erről, de mégsem valósult meg az üzlet.

Hazudik az elnök, Joan Laporta. Messi szerződtetése el volt intézve 2023 januárjában, gyakorlatilag már tény volt. A vb megnyerése után vettük fel vele a kapcsolatot, Messi vissza akart térni, a La Liga is zöld utat adott, csakhogy az elnök, Laporta megfúrta az átigazolást

– tálalt ki Xavi, aki szerint Laporta félt attól, hogy ha Messi visszatér, akkor túl nagy hatalma lesz a klubnál. Mindez persze Laporta kárára. Messi végül 2023-ban az amerikai Inter Miaimiba igazolt, és a mai napig ott játszik.  

Alejandro Echevarria, aki a háttérből irányítja a Barcelonát
Alejandro Echevarria, aki a háttérből irányítja a Barcelonát. Forrás: X

A Barcelona titkos embere, Alejandro Echevarria

A spanyol klasszisnak is viharos volt egyébként a kapcsolata Laportával. Xavi 2024 januárjában bejelentette, hogy az idény végén távozik, aztán áprilisban már arról beszélt, hogy maradna, végül Laporta kirúgta őt az idény végén. Érzelmi hullámvasút volt ez Xavinak, a korábbi katalán edző az interjúban a zűrös hónapokról is beszélt. – Az idény végén Laporta engem elbocsátott, de ez nem az ő döntése volt, hanem úgy hiszem, Alejandro Echevarria hozta ezt meg, aki az elnök felett áll.

Itt érdemes egy kicsit megállni, hiszen adja magát a kérdés: kicsoda Echevarria? 

Nos, Laporta egykori sógorának nincs hivatalos pozíciója a Barcelonánál, nem kap fizetést, ugyanakkor a katalán sajtó szerint mégis ő az alelnök, akinek a fentebbi példa alapján igencsak nagy befolyása van. 

Egyes hírek szerint Echevarria szerepet játszik a kommunikációban a játékosokkal és a belső ügyek intézésében a játékosok átigazolási időszakaiban, emellett a klub fontos döntéseinek meghozatalaikor is sokat számít a véleménye, annak ellenére, hogy nem tölt be hivatalos pozíciót a gránátvörös-kékeknél.

Xavi ezután a 2024 tavaszi Bajnokok Ligája-kiesésről beszélt, amikor a PSG volt a végállomás a negyeddöntőben: – A kiesés után Alejandro azt mondta, menjek a városba. Laporta meggyőzött engem a folytatásról, azt mondta, Xavi, nem látom a csapatot nélküled, nem látom az új Camp Nout nélküled, nem látom a klub 125. évfordulóját nélküled, mint edző, és mivel még mindig megvolt a motivációm, és nagyszerű jövőt láttam a csapat előtt a feltörekvő fiatal játékosok generációjával, képesnek éreztem magam rá – mondta.

 

Kampányhajrá, Joan Laporta nagy pofont kapott

Mindez Laportára nézve nem vett jó fényt, miután éppen a mostani hétvégén, március 15-én tartják az elnökválasztást, erről ebben a cikkben részletesen írtunk. Xavi nem meglepő módon sürgős változtatásokat szeretne: – Azt szeretném, ha megértené mindenki, a klubnak komoly átalakulásokon kell átmennie, mind a struktúra, mind a professzionalizmus terén. Mindezek pedig nem is jöhettek volna jobbkor Laporta kihívójának, a felmérések szerint hátrányban lévő Víctor Fontnak – vélte.

 

Laporta reagált a súlyos vádakra

Éppen hétfőn tart a két elnökjelölt vitát, ahol szóba került Xavi interjúja is.

Laporta elmondta, a klub tényleg szerette volna Messit szerződtetni, csakhogy a klub egyre rosszabb pénzügyi helyzete miatt az argentin édesapja és ügynöke, Jorge Messi végül 2023 márciusában nem támogatta a fia visszatérését a klubhoz. 

Xavi távozása kapcsán pedig Laporta kijelentette, az edző többször is panaszkodott, hogy a magánélete rovására megy a Barcelona irányítása, emellett 2024 nyarára súlyos változtatásokat szeretett volna a klubban, ez pedig befolyásolta a vezetőség döntését a menesztése kapcsán. 

