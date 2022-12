Meccset befolyásoló játékvezetői hiba történt a vb-döntőn? + videó

Sokak szerint soha nem látott izgalmakat hozott az Argentína–Franciaország vb-döntő vasárnap, és való igaz, hogy a forgatókönyv minden képzeletet felülmúlt: kétgólos argentin vezetés a félidőben, francia feltámadás a 80. perc után, a hosszabbításban újabb Messi-gól és ismételten készülő argentin ünnep. Aztán eljött a 118. perc, amikor Mbappé tizenegyesből immáron mesterhármast elérve megint kiegyenlített (3-3) – de ennek már nem feltétlenül kellett volna megtörténnie.

A lengyel Szymon Marciniak játékvezető első ránézésre jogosan ítélt sorsdöntő büntetőt a franciák javára, hiszen Mbappé lövését Gonzalo Montiel a tizenhatoson belül könyökkel blokkolta. Csakhogy volt egy fontos jelenet, amelyet sem a játékvezetők, sem a VAR, sem a szurkolók nem vettek észre előtte: a francia szöglet után Dayot Upamecano kézzel ütötte tovább a labdát Mbappé elé, aki ezután lőtt, Montiel pedig ezután blokkolt a kezével.

Az esetről egy videó is terjed az interneten:

Cuando derribas toda la publicación con una sola imagen. Acá donde está el VAR. Mano de Upamecano. pic.twitter.com/Os2VFnM5SF — Gonzalo Moyano (@gonzalomoyano2) December 19, 2022

Upamecano mozdulata kis híján az „Isten keze II” lett, csak ezúttal az argentinok ellen dolgozott a sors. A tizenegyespárbajban azonban Messiék végül megnyerték a vb-döntőt, amelyen a franciák végig az eredmény után futottak. Így a döntő kimenetelét nem befolyásolta a játékvezetői hiba, de Argentína valószínűleg nem bánta volna, ha már a hosszabbítás végén ünnepelheti a győzelmet.

A játékvezető háta mögött mindent szabad?

Csak emlékeztetőül: Argentína legutóbb 1986-ban volt világbajnok, és a mexikói diadalmenethez kapcsolódik Diego Maradona egyik leghíresebb esete, az Isten keze. A negyeddöntőben Maradona kézzel ütötte be a labdát Anglia kapujába, amit Ali Bin Nasser tunéziai játékvezető nem vett észre, így Argentína 2-1-re győzött, és nemcsak azt a találkozót, hanem később a vb-t is megnyerte.

Maradona soha nem bánta meg tettét, így nyilatkozott az Isten kezéről: – Ugyan már, miféle bűntudatot éreznék? Nem tudom, hogy az angolok mit gondolnak az esetről, de elmondom, hogy Argentínában mi hogyan gondolkodunk a futballról. Ha mi játszunk, akár az utcán vagy bárhol, mindig arra törekszünk, hogy kihasználjunk minden lehetőséget. Használjuk a kezünket, a könyökünket, és a játékvezető háta mögött minden megengedett, mert a győztesek kapnak szendvicset és üdítőt. Abban a pillanatban tisztában voltam vele, hogy most a válogatottban, a világbajnokságon játszom, de tudtam azt is, hogy ha lehetőségem van, használnom a kezemet, használnom is kell!

Az Isten keze most majdnem visszaütött.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: az argentin (b) és a francia játékosok hazájuk zászlajával a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)