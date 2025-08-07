FC Barcelonahansi flickázsiai túrafelkészülési mérkőzés

A Barcelona játékosai fellázadtak Flick ellen, az edző nem hagyta következmények nélkül

A Barcelona labdarúgócsapata háromból három győzelemmel zárta le az ázsiai felkészülési túráját. A hazaút azonban már nem alakult túl jól a katalánoknak. Spanyol sajtóhírek szerint a tervezettnél sokkal tovább tartott az utazás Barcelona városába, így pedig Hansi Flick vezetőedző ellen fordult néhány játékos.

2025. 08. 07. 8:34
A Barcelona játékosai és Hansi Flick között a jelek szerint nincsen minden rendben (Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/Joan Valls)
Az FC Barcelona az előző héten a japán Vissel Kobe otthonában 3-1-re, majd a dél-koreai FC Szöul vendégeként 7-3-ra , hétfőn pedig a szintén koreai Tegu FC ellen 5-0-ra nyert idegenben, felkészülési mérkőzésen. Hiába a három meccsen szerzett három győzelem és tizenöt gól, nem minden alakul tökéletesen a katalánoknak, így például Marc-André ter Stegen is a klub ellen fordult. Ám nem a német kapus az egyetlen Hansi Flick vezetőedző együttesében, aki elégedetlenül zárta az ázsiai felkészülést.

Hansi Flick nehézségekkel is kénytelen megküzdeni a Barcelona ázsiai felkészülési túrája után
Hansi Flick nehézségekkel is kénytelen megküzdeni a Barcelona ázsiai felkészülési túrája után (Fotó: AFP/NurPhoto/Gongora)

A Barcelona több játékosa Ter Stegen mellett és Flick ellen van?

A Barcelona játékoskeretén belüli felháborodás oka nem volt más, mint a keddi utazás Dél-Koreából Spanyolországba, az ugyanis a tervezettnél jóval tovább, 19 órán keresztül tartott. Távol-keleti idő szerint kedden hajnalban egy négyórás buszút következett Teguból Szöulba, majd ott hosszas várakozás után szállt fel a csapat a Katalóniába tartó repülőgépbe. 

A spanyol AS arról írt, hogy a hosszú út során több játékos is annyira feldühödött, hogy letámadta Hansi Flicket, mintha a német szakember bármiről is tehetett volna. A kifakadás mellett szólhatott a jetlag és az is, hogy a beszámolók alapján a futballisták többsége Ter Stegen pártját fogja a már említett ügyben – ez is feszültséget okozhatott a hazaúton.

Flick rögtön meghozta a döntését a történtek után, és az utazás végén eltörölte az eredetileg szerdára tervezett edzést, szabadnapot adva ezzel játékosainak.

A Barcelona vasárnap az olasz Como együttesét fogadja, immáron hazai pályán, majd jövő szombaton Lamine Yamalék a Mallorca vendégeként megkezdik a spanyol bajnokság 2025–26-os idényét.

