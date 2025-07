Félpályás gól Gyökeres Viktor debütálásán, 19 találat a Milan és a Barcelona meccsén

Gyökeres Viktor bemutatkozott az Arsenalban

Szünet után kisebb volt az iram, az első komoly helyzetig a 66. percig kellett várni, amikor Micky van de Ven fejelt mellé.

A 77. percben aztán 14-es mezszámban pályára lépett Gyökeres is, óriási üdvrivalgás közepette.

Ám a svéd válogatott támadó sem tudott segíteni az Arsenalnak, alig ért labdába, és még a vele egyszerre pályára lépett, 15 éves Max Dowman is aktívabb volt nála. Igazán veszélyes egyenlítési lehetősége egy sem akadt a csapatnak, még kaput eltaláló lövésből is mindössze egyetlen volt, ráadásul Leandro Trossard is megsérült a hajrában. A lefújás után aztán az előzetes tervek szerint egy, a helyi szurkolók kedvéért bónuszként beiktatott tizenegyespárbajra is sor került volna, ám ez végül elmaradt.

Artetáékra még spanyol klubok (a Villarreal és az Athletic Bilbao), Thomas Frank együttesére pedig az angol Newcastle és a német Bayern München vár, mielőtt augusztus közepén következnek az idény első tétmeccsei.