Újra meghirdeti lakhatási programját az Egyszülős Központ azoknak az egyedülálló szülőknek, akik gyermekeikkel újrakezdés előtt állnak, és önálló otthonuk megteremtése anyagi okokból nehézséget jelent számukra, vagy olyan élethelyzetbe kerültek, hogy albérletük finanszírozása átmenetileg gondot okoz – közölte a központ.

Az egyszülős családoknak is jut lakhatási támogatás

A harmadik alkalommal meghirdetett programban a támogatás 1–3 havi bérleti díjat fedez, legfeljebb havi bruttó százezer forint értékben, átmenetileg enyhítve ezzel a beköltözés, illetve a lakhatás terheit.

Ezzel a programmal olyan területen nyújtanak segítséget, ahol korábban évekig nem volt elérhető célzott támogatás.

A hozzájárulás nemcsak az új otthonba való beköltözést könnyíti meg, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a családok biztonságos körülmények között kezdjenek új fejezetet, és a támogatási időszak végére megerősödve, önállóan tudják vállalni lakhatási költségeiket. Emellett

átmeneti anyagi nehézségek felmerülése esetén segít áthidalni azt az időszakot, amíg újra rendeződnek a család dolgai.

A család „egyszülőssé” válása nemcsak érzelmileg nehéz, hanem anyagi szempontból is komoly próbatételt jelent. Az önálló lakhatás biztosítása gyakran meghaladja az egyedül maradt szülő erejét: sokan kénytelenek nagyszülőkkel, barátokkal vagy ismerősökkel együtt élni, mert nem tudnak saját otthont fenntartani – mutattak rá.

A programban tavaly 80 családnak nyújtott támogatást az Egyszülős Központ, a tervek szerint idén még több családot fognak segíteni.

Magyarországon jelenleg 341 ezer családból hiányzik az egyik szülő. A pesti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt meg, azóta több mint 80-féle szolgáltatással több mint 34 ezer egyszülős családot értek el. 2022 márciusában megnyílt a második Egyszülős Központ, Budán – közölték.

További információk olvashatók és jelentkezni lehet a központ honlapján.