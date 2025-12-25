gázai övezetbíboroskarácsonySzentföld

„Újjászületés karácsonya” – így ünnepeltek a Szentföldön

Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka Betlehemben az éjféli misén a gázai háború után az öröm visszatéréséről, a reményről, a gázaiak szenvedéséről beszélt, és az ellenségeskedés beszüntetésére szólított fel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 25. 17:59
Pierbattista Pizzaballa bíboros az éjféli misén Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pierbattista Pizzaballa bíboros az éjféli misén arról beszélt, hogy a karácsony az újjászületés üzenetét hordozza a gázaiaknak, a gázai szenvedés az izraeli háború leállása ellenére is tart, ugyanakkor a remény továbbra is jelen van.

Pierbattista Pizzaballa bíboros az éjféli misén arról beszélt, hogy a karácsony az újjászületés üzenetét hordozza a gázaiak számára
Pierbattista Pizzaballa bíboros: A karácsony az újjászületés üzenetét hordozza a gázaiaknak Fotó: AFP

„Ma nagyon gyönyörű hangulatot éreztem Betlehemben” – mondta Pizzaballa bíboros. 

Hosszú idő után újra éreztem az örömöt és az élet igenlését, a karácsony érzését és szellemét, mely nagyon fontos nemcsak Betlehem, hanem az egész világ számára. Remélem, hogy a világ meglátja a Szentföld másik arcát is, amely nemcsak konfliktus és háború, hanem öröm és élet, az élet, az öröm iránti elköteleződés

– kezdte homíliáját. A pátriárka emlékeztetett arra, hogy miként Jézus életében is megjelentek az akkori politikai döntések, hatalmi egyensúlyok, melyek a történéseket befolyásolták, ma is úgy tűnik, hogy a Szentföldön is konkrét következményei vannak a politikai döntéseknek, a hatalmi egyensúlyoknak, melyek gyakran meghatározzák az emberek sorsát. 

A karácsony azonban felfedezi számunkra a szeretet, a szolidaritás és az igazság hatalmát.

A bíboros arra szólította fel a jelenlévőket, hogy ne maradjanak semlegesek, és ne meneküljenek el a jelenlegi helyzet összetettsége elől. Arra kérte a hívőket, hogy a békét konkrét, kézzelfogható tettekre és a szeretet alázatos jeleire fordítsák le. Pizzaballa bíboros közvetlenül megszólította a gázai keresztény közösséget, s biztosította őket, hogy nincsenek egyedül, és hogy ők a kitartás és a béke csodálatos tanúságtételei. Az ellenségeskedések befejezésére szólított fel. – Nem elég a tűzszünetről beszélni, hanem az összes ellenségeskedés befejezésére van szükség – mondta.

A latin pátriárka néhány napja meglátogatta a Gázai övezetet, ahol karácsony előtt misét celebrált. 

Azt mondta, hogy bár a háború véget ért, az ára emberi szenvedésekben továbbra is súlyos.

A harcok leállása ellenére a szenvedés továbbra is jelen van Gázában. A családok romok között élnek, a jövő pedig törékenynek és bizonytalannak tűnik

– emlékeztetett, de hangsúlyozta, hogy a karácsony mégis az újjászületés üzenetét hordozza számukra.

Az újrakezdés vágya él a gázaiakban

– A sebek mélyek, de itt is felhangzik a karácsony hirdetése – mondta Pizzaballa bíboros. – Amikor találkoztam velük, lenyűgözött az erejük és az újrakezdés vágya, az a képességük, hogy ismét tudnak örülni, és az elszántságuk, hogy a semmiből újjáépítsék lerombolt életüket. Úgy gondolom, hogy most valóban a saját, különleges karácsonyukat élik: az újjászületés és az élet karácsonyát. Gyönyörű tanúságtételt jelentenek ma számunkra – közölte, és elmondta, hogy Betlehemben is az élet és az öröm visszatérését érzi.

Megtelt az éjféli misére a Születés temploma melletti katolikus Szent Katalin-templom, melyet idén elsősorban a szentföldi keresztények és az egyház képviselői, s kevésbé az egész világról érkezett zarándokok töltöttek meg. 

Szintén megjelentek a vezető palesztin tisztségviselők és a külföldi diplomaták. Időben megérkezett a templomba a Mahmúd Abbász elnök kérésére helyette a Palesztin Hatóságot képviselő Husszein al-Sejk palesztin alelnök is, akinek belépését Betlehembe eredetileg megtiltották az izraeli hatóságok, de később engedélyezték odautazását.

Az elmúlt két háborús évben alig jártak látogatók a Születés templomában, alig találkoztak másokkal a születés barlangjában. Október közepén életbe lépett a gázai tűzszünet, és azóta fokozatosan ismét megjelentek a zarándokok, és idén Betlehemben ismét jelen volt az ünnepi karácsonyi hangulat.

Szenteste folytatódtak az ünnepségek Betlehemben, zsúfolt felvonulásokkal és zenével telt meg a Jeruzsálem szomszédságában fekvő ciszjordániai város.

Borítókép: Pierbattista Pizzaballa bíboros az éjféli misén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu