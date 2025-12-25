„Újjászületés karácsonya” – így ünnepeltek a Szentföldön

A bíboros arra szólította fel a jelenlévőket, hogy ne maradjanak semlegesek, és ne meneküljenek el a jelenlegi helyzet összetettsége elől. Arra kérte a hívőket, hogy a békét konkrét, kézzelfogható tettekre és a szeretet alázatos jeleire fordítsák le. Pizzaballa bíboros közvetlenül megszólította a gázai keresztény közösséget, s biztosította őket, hogy nincsenek egyedül, és hogy ők a kitartás és a béke csodálatos tanúságtételei. Az ellenségeskedések befejezésére szólított fel. – Nem elég a tűzszünetről beszélni, hanem az összes ellenségeskedés befejezésére van szükség – mondta.

A latin pátriárka néhány napja meglátogatta a Gázai övezetet, ahol karácsony előtt misét celebrált.

Azt mondta, hogy bár a háború véget ért, az ára emberi szenvedésekben továbbra is súlyos.

A harcok leállása ellenére a szenvedés továbbra is jelen van Gázában. A családok romok között élnek, a jövő pedig törékenynek és bizonytalannak tűnik

– emlékeztetett, de hangsúlyozta, hogy a karácsony mégis az újjászületés üzenetét hordozza számukra.