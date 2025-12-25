„Újjászületés karácsonya” – így ünnepeltek a Szentföldön

Pierbattista Pizzaballa bíboros az éjféli misén arról beszélt, hogy a karácsony az újjászületés üzenetét hordozza a gázaiaknak, a gázai szenvedés az izraeli háború leállása ellenére is tart, ugyanakkor a remény továbbra is jelen van.
„Ma nagyon gyönyörű hangulatot éreztem Betlehemben” – mondta Pizzaballa bíboros.
Hosszú idő után újra éreztem az örömöt és az élet igenlését, a karácsony érzését és szellemét, mely nagyon fontos nemcsak Betlehem, hanem az egész világ számára. Remélem, hogy a világ meglátja a Szentföld másik arcát is, amely nemcsak konfliktus és háború, hanem öröm és élet, az élet, az öröm iránti elköteleződés
– kezdte homíliáját. A pátriárka emlékeztetett arra, hogy miként Jézus életében is megjelentek az akkori politikai döntések, hatalmi egyensúlyok, melyek a történéseket befolyásolták, ma is úgy tűnik, hogy a Szentföldön is konkrét következményei vannak a politikai döntéseknek, a hatalmi egyensúlyoknak, melyek gyakran meghatározzák az emberek sorsát.
A karácsony azonban felfedezi számunkra a szeretet, a szolidaritás és az igazság hatalmát.
