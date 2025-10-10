Tűzszünet Gázában – 72 órán belül minden túszt elenged a Hamász

A miniszterelnöki hivatal megerősítette a megállapodás jóváhagyását, ám a szavazás pontos eredményét nem tették közzé. Több jobboldali miniszter tiltakozott a döntés ellen: a pénzügyminiszter például nemmel szavazott, míg párttársa, a bevándorlásügyi miniszter támogatta a javaslatot – számolt be róla a Times of Israel.

A kabinetülésen Benjamin Netanjahu kijelentette, hogy Izrael „hamarosan visszahozza” túszait, s hangsúlyozta, a háború egyik legfontosabb célja kezdettől fogva a foglyok – élők és elhunytak – hazatérése volt.

A miniszterelnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, valamint tanácsadóinak, Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek, akik közvetítőként vettek részt a tárgyalásokban.