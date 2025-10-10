A tűzszünet értelmében az Izraeli Védelmi Erők (IDF) visszavonulnak a Gázai övezet kijelölt területeiről, miközben a Hamász 72 órán belül minden izraeli túszt szabadon enged, írja az Origo.
Tűzszünet Gázában – 72 órán belül minden túszt elenged a Hamász
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kabinetje péntek hajnalban jóváhagyta a gázai tűzszüneti megállapodást, amelynek értelmében az izraeli túszokat palesztin biztonsági foglyokért cserébe engedik szabadon, és leállnak a harcok a Gázai övezetben. A döntés ellenére a kormány egyes tagjai élesen bírálták az egyezséget, mondván, a Hamásszal nem lehet tárgyalni.
A miniszterelnöki hivatal megerősítette a megállapodás jóváhagyását, ám a szavazás pontos eredményét nem tették közzé. Több jobboldali miniszter tiltakozott a döntés ellen: a pénzügyminiszter például nemmel szavazott, míg párttársa, a bevándorlásügyi miniszter támogatta a javaslatot – számolt be róla a Times of Israel.
A kabinetülésen Benjamin Netanjahu kijelentette, hogy Izrael „hamarosan visszahozza” túszait, s hangsúlyozta, a háború egyik legfontosabb célja kezdettől fogva a foglyok – élők és elhunytak – hazatérése volt.
A miniszterelnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, valamint tanácsadóinak, Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek, akik közvetítőként vettek részt a tárgyalásokban.
A kabinet döntése új fejezetet nyithat a hónapok óta tartó gázai konfliktusban. Bár a tűzszünet nem jelent közvetlen béketárgyalást Izrael és a Hamász között, a fegyvernyugvás és a túszok szabadon engedése a nemzetközi közvetítők szerint fontos diplomáciai előrelépés.
Borítókép: Az emberek hatalmas örömmel fogadták a tűzszüneti megállapodást és a túszok szabadon bocsátását (Fotó: AFP)
