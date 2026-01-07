Ittasan hajtott árokba a Tisza-közeli hajdúböszörményi képviselő

Ittas vezetés miatt szabtak ki szabálysértési bírságot egy Tisza-közeli politikusra. Nagy Péter Martin december 20-án szombaton hajtott árokba a kocsijával, miután a saját bevallása szerint előző este borozott a barátaival. A férfi Hajdúböszörményben önkormányzati képviselő, vagyis abban a városban, ahol a Tisza a jelenlegi polgármestert, Göröghné Bocskai Évát indítja egyéni jelöltként a tavaszi parlamenti választáson.

Nem ez az első botrány

Meglehetősen rosszkor jött Magyar Péteréknek a jelöltjükkel együttműködő képviselő botránya, hiszen alig egy hónapja egy másik ügy keltett felháborodást. A tiszás polgármester ugyanis – aki civil foglalkozását tekintve óvónő – kukacos csokimikulásokat osztogatott a hajdúböszörményi óvodásoknak és iskolásoknak. Az emberi fogyasztásra alkalmatlan, román gyártmányú édesség sok gyermeknél okozott hasfájást és hányingert.

Magának Nagy Péter Martinnak sem az ittas vezetés volt az egyetlen botránya. A férfi valóságos ámokfutásba kezdett a Facebookon, amikor tavaly tavasszal számos társadalmi csoportról írt gyalázkodó és gyűlöletkeltő módon.

A nyugdíjasokat is gyalázta

A legerősebb ellenszenvvel az időseket vette célba, akiknek gyakorlatilag a pusztulását kívánta. A nyugdíjasoknak szerinte semmi haszna nincs már a társadalom és az ország számára, ezért annak örülne a legjobban, ha nem is lennének, mert csupán gátolják a fejlődést, és rengeteg pénzbe kerül az eltartásuk. Hozzátette: a nyugdíjasok miatt szenved az egész fiatalság, mert az idősebbek szerinte az ország szempontjából kedvezőtlen politikai pártokra szavaznak. Nagy Péter Martin még a baloldalon megszokott egyházellenességre is jócskán rálicitált, amikor elismeréssel említette, hogy a kommunista rendszerben erőszakot alkalmaztak a papok ellen. „Legalább a papok veséjét verték annak idején” – jelentette ki.

A Hajdú-Bihar vármegyei KDNP nem hagyta szó nélkül a Tisza-közeli képviselő gyalázkodását. „Nagy Péter Martin képviselőhöz méltatlan módon minősítette a fiatalokat és a munkásokat, például ostoba prolikról és lecsúszott, értelmi fogyatékos, falusi tinik…rvákról ír” – egyebek mellett így reagáltak a férfi megbotránkoztató szavaira a Facebook-bejegyzésükben, amelyben bocsánatkérésre is felszólították a politikust.