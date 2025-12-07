csokimikulásHajdúböszörménylárva

Kukacos csokimikulást osztogattak a tiszás képviselőjelölt városában – sok gyerek lett rosszul

Román gyártó szerepel a címkéjén azoknak a csokimikulásoknak, amiket Hajdúböszörmény több iskolájában is osztogattak, és amikben lárvákat találtak a gyerekek. Sokan rosszul lettek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 13:26
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Kiderült, hogy Romániából rendelték azt a csokimikulást, amiben lárvákat találtak több hajdúböszörményi iskolában és közeli településeken. A polgármester elnézést kért minden érintettől, azt írta, a szavatossági idő ugyan nem járt le, de a minőségi kivizsgálás még folyamatban van – számolt be az esetről a Haon.hu Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény vezetőjének december 5-én a közösségi médiában megjelent bejegyzése alapján. Hajdúböszörmény polgármestere a Tisza Párt Hajdú-Bihar 6. választókerületi képviselőjelöltje, az érintett intézmények pedig egytől egyig önkormányzati fenntartásúak. A Mandiner cikkében azt írja, hogy a csokimikulások hátoldalán a gyártó is látható, így lehet tudni, hogy román gyártó készítette a szóban forgó termékeket. 

A Bethlen iskolában az első osztályos gyerekektől visszaszedték, de a nagyobbak közül sokan megették a lárvákat tartalmazó csokimikulásokat. Volt, aki hányt tőle, a hasukra panaszkodtak a gyerekek – idézte a hozzá érkezett szülői bejelentést Göröghné Bocskai Éva.

Az Eötvös-iskolában is hasonlókat tapasztaltak, ahol a pedagógusok szembesültek először a problémával. A lejárata a csokiknak 2027, tehát kivételesen nem azzal volt gond – írta az egyik hozzászóló, hozzátéve, hogy ők inkább molylárvákra gyanakszanak. A városüzemeltetéstől kapott válasz – miszerint bontsák ki a csokikat, mielőtt odaadják a gyerekeknek – érthetetlen volt számukra. A kommentelők szerint a jelenség nem korlátozódik Hajdúböszörményre. Hajdúdorogon is hasonlókról számoltak be.

December 6-án a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft is regált. A város önkormányzatának hivatalos oldalán azt írták, jelezték a problémát a beszállítónak, és szintén elnézést kértek a lakosságtól. Tájékoztatásuk szerint a kartoncsomagolások begyűjtése folyamatban van. A vizsgálati eljárást megindították, a türelmet és megértést köszönik.


 

