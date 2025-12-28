Átrendeződés a piacon: jövőre már nem az olcsó munkaerőt jelenti majd a diákmunka

Az idei év tartogatott meglepetéseket a diákmunkaerő-piacon, ahol határozott átrendeződés figyelhető meg a kereslet-kínálat dinamikájában – jelezte a Magyar Nemzetnek a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet.

Év végén különösen felpörgött a diákmunka piaca (Fotó: Tudatos Diák Iskolaszövetkezet)

Komplexebb igények jelentkeztek a diákmunkapiacon

Az iskolaszövetkezet idei tapasztalatai szerint míg a turizmus klasszikus területein – mint a londíner pozíciók vagy a HR-adminisztráció – érezhetően csökkent a fiatalok iránti kereslet, addig új, komplexebb igények léptek a helyükbe. A szektoron belüli strukturális váltást jól mutatja, hogy bár a nagy szállodák kevesebb diákot kerestek, a kisebb szálláshely-üzemeltetőknél ugrásszerűen megnőtt az igény az olyan „mindenes” szerepkörökre, mint az egyszemélyes recepciós vagy a szobalány.

Igazi sláger lett idén a kereskedelemben a promóter és hostess munka, ahol a kiugróan magas munkáltatói igény találkozott a diákok lelkesedésével, de hasonló népszerűségnek örvendett a logisztikai adminisztráció és a webáruházas logisztika is.

Ezzel párhuzamosan új szakmai kapuk is nyíltak: megjelentek a légiadminisztrátor pozíciók, és az IT területén a WordPress fejlesztők iránti igény. Külön figyelmet érdemel az épületgépészet és az energiahatékonysági projektek mérnöki támogatása: itt hatalmas a piaci kereslet, ám a jelentkezők száma egyelőre alacsony – így a szakirányú tanulmányokat folytató hallgatóknak most minden eddiginél érdemesebb a saját területükön munkát vállalniuk.

A minőségnek ára van, és ezt a cégek is tudják

Szabó Leonárd, a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet társalapítója úgy fogalmazott: stratégiai döntésük, hogy 1700 forint alatt nem vállalnak toborzást, így az 1672 forintos minimumot sem alkalmazzák, de tapasztalataik szerint ez a korlát kevés projektet érintett. Szerinte az idei év fő tendenciája és a visszajelzések is azt igazolják, hogy a cégek mostanra felismerték: a megbízható munkaerőért érdemes megfizetni a megfelelő órabért, hiszen ez eredményez magabiztos csapatot és kiszámítható munkavégzést.

Éves bérfelmérésünk adatai alapján a jellemző átlagbér idén 2100 forint volt, a kiemelkedő bérezés pedig 2500–3000 forint között alakult

– számolt be. Hozzátette: emellett nem ritka a decemberi, extra órabér sem, amikor a cégek kifejezetten erre a hónapra szóló, ösztönző jellegű bérezéssel foglalkoztatják a diákokat.