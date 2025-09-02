Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Nemzetgazdasági MinisztériumCzomba Sándordiákmunka

Nagyot ment a Nyári diákmunka program – mutatjuk a részleteket

Csaknem harmincezren dolgoztak az idei Nyári diákmunka programban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 8:40
Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén a Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint csaknem harmincezren dolgoztak a Nyári diákmunka programban, aminek a népszerűségét az is mutatja, hogy több mint 4600 munkáltató csaknem ötmilliárd forint támogatást vett igénybe a fiatalok foglalkoztatására.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a munkaalapú társadalom kiépítéséhez 2013 óta a Nyári diákmunka program is hozzájárul, amely elősegíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és a diákok akár szakmai gyakorlatukat is teljesíthetik a program részeként. 

A programba nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező 16–25 év közötti diákok jelentkezhettek. A támogatásokat önkormányzatok továbbá egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban és erdőgazdálkodásban működő vállalkozások hívhatták le.

A legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Baranya vármegyékből érkezett be. A diákok több mint nyolcvan százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatták, emellett jelentős volt az igény a turizmus, vendéglátás területén is, ahol mintegy ötezren dolgoztak. A mezőgazdaság területén csaknem hatszáz diák foglalkoztatása valósult meg, de az erdőgazdálkodás területén is mintegy nyolcvan diák dolgozott. A legnépszerűbb munkakörök az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő voltak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.