Nagyot ment a Nyári diákmunka program – mutatjuk a részleteket

Idén a Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint csaknem harmincezren dolgoztak a Nyári diákmunka programban, aminek a népszerűségét az is mutatja, hogy több mint 4600 munkáltató csaknem ötmilliárd forint támogatást vett igénybe a fiatalok foglalkoztatására.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a munkaalapú társadalom kiépítéséhez 2013 óta a Nyári diákmunka program is hozzájárul, amely elősegíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és a diákok akár szakmai gyakorlatukat is teljesíthetik a program részeként.

A programba nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező 16–25 év közötti diákok jelentkezhettek. A támogatásokat önkormányzatok továbbá egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban és erdőgazdálkodásban működő vállalkozások hívhatták le.

A legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Baranya vármegyékből érkezett be. A diákok több mint nyolcvan százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatták, emellett jelentős volt az igény a turizmus, vendéglátás területén is, ahol mintegy ötezren dolgoztak. A mezőgazdaság területén csaknem hatszáz diák foglalkoztatása valósult meg, de az erdőgazdálkodás területén is mintegy nyolcvan diák dolgozott. A legnépszerűbb munkakörök az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő voltak.