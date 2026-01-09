Európa valami olyannak lett a központja, amit nagyon el kellett volna kerülni

Van egy mondat, amelyet egy leköszönő uniós vezető hagyott ránk, és amely súlyosabb, mint bármely statisztika: „a drogok mindenhol ott vannak” – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember szerint ez nem kampányszlogen, nem pánikkeltés, inkább hideg leltárfelvétel.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója (Fotó: Bach Máté)

Alexis Goosdeel, az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége (EUDA) távozó igazgatója nem kevesebbet állított, mint hogy

Európa mára a kokain egyik globális központjává vált.

Nem csak fogyasztja, hanem szervezi, osztja, újracsomagolja, és közben úgy tesz, mintha a droglegalizáció amolyan ideológiai vita lenne, nem pedig kőkemény társadalmi kérdés, ami, nem mellesleg, politikai üggyé is vált.

Perifériáról a hétköznapokba

A kokain régen a periféria ügye volt: kikötők sötét rakpartjai, alvilági leszámolások, „nem a mi problémánk” reflex. Ma viszont ott van az irodai mosdókban, fesztiválokon, külvárosi lakásokban, elit bulikban és hétköznapi hétvégékben. Nem rejtőzik, Nyugat-Európában már normalizálódott, és ez a normalitás a legveszélyesebb. Goosdeel szavai azért ütnek, mert nem moralizálnak. Nem beszél „romlott fiatalokról” vagy „rossz döntésekről”. Azt mondja: példátlan mennyiség, példátlan tisztaság, példátlan elérhetőség. Ez nem erkölcsi, hanem strukturális kérdés. A drogpiac működik, hatékony, gyors, alkalmazkodó. Sokkal gyorsabban reagál, mint az államok.

Téglásy Kristóf felidézte: „a rekordméretű lefoglalások nem a győzelem jelei, hanem annak bizonyítékai, hogy a piac óriási.” A stratégiai igazgató hangsúlyozta: ez a mondat különösen kellemetlen azoknak a nyugat-európai vezetőknek, akik minden sajtótájékoztatón diadalittasan mutatják fel a tonnákat, miközben országaikban szinte háborítatlanul folyik a kábítószer-kereskedelem és -használat. A lefoglalás fontos, de nem stratégia. Az csak tünetkezelés egy olyan rendszerben, amelyben a kokain útja Latin-Amerikától Rotterdamig vagy Antwerpenig olajozottabban működik, mint sok legális ellátási lánc. Itt jön a valódi fordulat:

Európa már nem pusztán célállomás, hanem logisztikai központ lett, feldolgozóhely és újraelosztó központ.

Ahogy Goosdeel fogalmazott: „Európa ma már nem csupán fogyasztója a kokainnak, hanem annak egyik szervező terepe is.” A szervezett bűnözés nem „betör” a kontinensre, hanem itt van, és beépül a kikötőkbe, szállítmányozásba, pénzügyi rendszerekbe. A fehér por nyomában pedig nemcsak függőség jön, hanem korrupció, erőszak és félelem is. A háttérben pedig mindig egyvalami áll: a pénz.