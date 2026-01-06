zéró toleranciagyermekdrogkutató intézetdkitéglásy kristófprevenció

Így nem lesz narkóállam Magyarország

A zéró tolerancia kijelöli a határokat, a prevenció pedig lehetőséget teremt arra, hogy minél kevesebb gyermek és fiatal lépje át ezeket a határokat – jelentette ki Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója a drogpolitika idei fókuszát kijelölve. A szakember hangsúlyozta: 2026-ban a szakpolitikai fókusz egyre hangsúlyosabban a prevenció irányába tolódik. Hozzátette, a megelőzés hatékonysága azon múlik, hogy az intézmények és dolgozóik képesek-e időben felismerni a figyelmeztető jeleket, és vannak-e a problémák továbbterjedésének megelőzésére alkalmas eszközeik.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2026. 01. 06. 19:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A most kezdődő évben a legfontosabb szakmai kihívás nem az lesz, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk – szögezte le Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta: 2025-ben világossá vált, hogy a zéró tolerancia elvének következetes érvényesítése elengedhetetlen alapfeltétel a kábítószerek elleni küzdelemben. A szerhasználat, a drogterjesztés, az ezzel szükségszerűen kéz a kézben járó erőszak, a kábítószer-propaganda, valamint minden olyan magatartásforma, amely veszélyezteti a gyermekek, fiatalok testi, lelki vagy szociális biztonságát, nem relativizálható, és nem kezelhető eseti kivételként. A normák egyértelműsége és a következmények kiszámíthatósága nélkül nem teremthető biztonságos társadalmi környezet.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. (Fotó: Bach Máté

 

A zéró tolerancia szükséges, de nem elégséges

Ugyanakkor a tapasztalatok azt is megerősítik, hogy a zéró tolerancia önmagában nem képes csökkenteni a problémák újratermelődését. A szankcionáló megközelítés szükséges, de nem elégséges. Amennyiben a beavatkozások kizárólag reaktív jellegűek, a rendszer folyamatosan a már bekövetkezett krízisek kezelésére kényszerül, miközben a kiváltó okok érintetlenek maradnak. 

Ez a felismerés teszi indokolttá, hogy 2026-ban a szakpolitikai fókusz egyre hangsúlyosabban a prevenció irányába tolódjon el. 

A megelőzés elsődleges színtere továbbra is az iskola lehet. Nem csupán azért, mert a gyermekek itt töltenek jelentős időt, hanem mert az iskola strukturált, intézményes keretet biztosít a készségfejlesztéshez, az értékközvetítéshez és a korai jelzéshez. A hatékony prevenció azonban nem redukálható alkalomszerű programokra vagy formális tananyagelemekre. Olyan komplex, életkorhoz igazított, folyamatosan jelen lévő beavatkozásokra van szükség, amelyek fejlesztik az önismeretet, az érzelemszabályozást, a konfliktuskezelést és a felelős döntéshozatalt – mutatott rá a szakember.

 

Hogyan lesz hatékony a megelőzés?

Téglásy Kristóf arra is kitért, hogy a kockázati magatartások – ideértve a szerhasználatot, az agressziót, az online térben megjelenő ártalmakat – jellemzően nem elszigetelt jelenségek, hanem egymással összefüggő folyamatok eredményei. 

A prevenció hatékonysága ezért azon múlik, hogy az intézmények és az ott dolgozók képesek-e időben felismerni a figyelmeztető jeleket, és vannak-e olyan eszközeik, amelyekkel a problémák eszkalációja megelőzhető.

Mindez azonban csak akkor működhet, ha a köznevelési intézmények nincsenek magukra hagyva. 2026-ra egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a prevenció nem kizárólag pedagógiai kérdés, hanem szélesebb társadalmi együttműködést igényel. Ennek egyik, eddig keveset hangoztatott kulcseleme a szülők célzott és strukturált edukációja.

A szülői szerep elvárásrendszere jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. Az új típusú kockázatok, a digitalizáció, valamint a pszichés terhelések növekedése olyan helyzeteket teremtettek, amelyek kezelésére sok családnak nincs megfelelő mintája. A szülők bevonása ezért nem ellenőrzési vagy számonkérési kérdés, hanem preventív befektetés. Az információhoz való hozzáférés, a jelzőrendszerek ismerete és a segítségkérés legitimálása közvetlenül hozzájárul a gyermekek védelméhez.

 

A pedagógusokat is támogatni kell

Hasonló jelentőségű a pedagógusok szakmai támogatása. A zéró tolerancia elvének érvényesítése a mindennapi gyakorlatban gyakran komplex döntési helyzeteket eredményez, amelyek egyszerre igényelnek jogi, pedagógiai és pszichológiai kompetenciákat. Ennek megfelelően a pedagógusképzésben és a továbbképzésben 

nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a prevenciós ismereteknek, a krízishelyzetek kezelésének, valamint az együttműködésnek a társszakmákkal 

– emelte ki a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf úgy vélte, fontos hangsúlyozni, hogy a prevenció nem a felelősség elmosását jelenti, hanem annak megelőző jellegű megerősítését. 

A zéró tolerancia kijelöli a határokat, a prevenció pedig lehetőséget teremt arra, hogy minél kevesebb gyermek és fiatal lépje át ezeket a határokat – akár elkövetőként, akár elszenvedőként.

– 2026 perspektívájából tehát a legfontosabb szakmai kihívás nem az, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk. A kérdés az, hogyan tudjuk a kettőt koherens, egymást erősítő rendszerré szervezni: egy olyan működési modellé, amely egyszerre biztosít világos normákat, kiszámítható következményeket és valódi esélyt a megelőzésre. Ez a megközelítés hosszú távon nemcsak a krízisek és a szerhasználók számát csökkenti, hanem hozzájárul egy stabilabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb nevelési környezet kialakításához. Újévi kívánságom, hogy 2026 legyen az az év, amikor ez a szemlélet már nem csupán szakmai koncepció, hanem következetesen érvényesített gyakorlat is lesz – fogalmazott a szakember.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpuzsér

Remélem, senki nem bántotta!

Bayer Zsolt avatarja

Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu