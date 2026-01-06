Így nem lesz narkóállam Magyarország

– A most kezdődő évben a legfontosabb szakmai kihívás nem az lesz, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk – szögezte le Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta: 2025-ben világossá vált, hogy a zéró tolerancia elvének következetes érvényesítése elengedhetetlen alapfeltétel a kábítószerek elleni küzdelemben. A szerhasználat, a drogterjesztés, az ezzel szükségszerűen kéz a kézben járó erőszak, a kábítószer-propaganda, valamint minden olyan magatartásforma, amely veszélyezteti a gyermekek, fiatalok testi, lelki vagy szociális biztonságát, nem relativizálható, és nem kezelhető eseti kivételként. A normák egyértelműsége és a következmények kiszámíthatósága nélkül nem teremthető biztonságos társadalmi környezet.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. (Fotó: Bach Máté

A zéró tolerancia szükséges, de nem elégséges

Ugyanakkor a tapasztalatok azt is megerősítik, hogy a zéró tolerancia önmagában nem képes csökkenteni a problémák újratermelődését. A szankcionáló megközelítés szükséges, de nem elégséges. Amennyiben a beavatkozások kizárólag reaktív jellegűek, a rendszer folyamatosan a már bekövetkezett krízisek kezelésére kényszerül, miközben a kiváltó okok érintetlenek maradnak.

Ez a felismerés teszi indokolttá, hogy 2026-ban a szakpolitikai fókusz egyre hangsúlyosabban a prevenció irányába tolódjon el.

A megelőzés elsődleges színtere továbbra is az iskola lehet. Nem csupán azért, mert a gyermekek itt töltenek jelentős időt, hanem mert az iskola strukturált, intézményes keretet biztosít a készségfejlesztéshez, az értékközvetítéshez és a korai jelzéshez. A hatékony prevenció azonban nem redukálható alkalomszerű programokra vagy formális tananyagelemekre. Olyan komplex, életkorhoz igazított, folyamatosan jelen lévő beavatkozásokra van szükség, amelyek fejlesztik az önismeretet, az érzelemszabályozást, a konfliktuskezelést és a felelős döntéshozatalt – mutatott rá a szakember.

Hogyan lesz hatékony a megelőzés?

Téglásy Kristóf arra is kitért, hogy a kockázati magatartások – ideértve a szerhasználatot, az agressziót, az online térben megjelenő ártalmakat – jellemzően nem elszigetelt jelenségek, hanem egymással összefüggő folyamatok eredményei.

A prevenció hatékonysága ezért azon múlik, hogy az intézmények és az ott dolgozók képesek-e időben felismerni a figyelmeztető jeleket, és vannak-e olyan eszközeik, amelyekkel a problémák eszkalációja megelőzhető.

Mindez azonban csak akkor működhet, ha a köznevelési intézmények nincsenek magukra hagyva. 2026-ra egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a prevenció nem kizárólag pedagógiai kérdés, hanem szélesebb társadalmi együttműködést igényel. Ennek egyik, eddig keveset hangoztatott kulcseleme a szülők célzott és strukturált edukációja.