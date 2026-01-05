Visszataszító liberális manipuláció húzódik meg a gyermekvédelem álcája mögött

Több nemzetközi NGO igyekszik olyan jogszabály-módosításokat kierőszakolni, amelyek a gyermekjogok retorikáját használják fel a drogfogyasztás dekriminalizálására vagy enyhítésére – figyelmeztetett a Drogkutató Intézet (DKI). A szakmai szervezet úgy fogalmazott: ez a stratégia egyszerre manipulatív és veszélyes, mert miközben a gyermekvédelem zászlója alatt menetel, valójában a társadalom legvédtelenebb csoportjait teszi ki egyre nagyobb kockázatnak.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

Gyermekjog mögé bújtatott drogliberalizáció

Számos, magát emberi jogi vagy gyermekvédelmi szervezetként definiáló NGO kezdett az utóbbi években olyan javaslatokkal élni, amelyek első hallásra a gyerekek „méltóságának”, „jogkiterjesztésének” vagy „modern pszicho-szociális támogatásának” nyelvén szólalnak meg. Csakhogy a javaslatok gyakran egészen más irányba mutatnak: a gyerekek büntethetőségének radikális csökkentése, a droghasználathoz kapcsolódó felelősségi körök lazítása, sőt olyan narratívák erősítése jelenik meg, amelyek a szerhasználatot „élethelyzetként” vagy „megküzdési mintaként” igyekeznek normalizálni.

A retorika mögött nem a gyermekek iránti empátia, hanem egy konkrét politikai cél húzódik: a drogliberalizáció előmozdítása olyan társadalmakban, amelyekben ennek nincs széles társadalmi támogatottsága.

Ezzel a gyermekvédelem eredeti ügye szorul háttérbe, miközben a kockázatok exponenciálisan nőnek.

A manipuláció és a gyermekvédelem álcája

A globális NGO-világ egyik kulcsfogalma az ártalomcsökkentés. Eredetileg ez egy szociálpolitikai eszköz volt, amely a már súlyosan függő embereknek nyújtott segítséget. Azonban az utóbbi években egyre inkább ideológiai zászlóvá vált, és alatta olyan javaslatok is megjelennek, amelyek már nem a károk csökkentését, hanem a drogfogyasztás normalizálását támogatják.

A „nem szabad stigmatizálni a szerhasználót” jelszava eljut odáig, hogy a szerhasználat maga sem ítélhető el, és a közösségnek nincs joga elvárni az egyéntől, hogy kerüljön el veszélyes viselkedési formákat.

Az így értelmezett ártalomcsökkentés valójában nem csökkenti a kárt, hanem eltünteti a társadalmi immunreakciókat. Ennek pedig különösen súlyos következményei vannak akkor, amikor a célcsoport éppen a legsérülékenyebb: a fiatalok és a gyermekek esetében. A probléma azonban nem csupán elméleti, hanem konkrét jogszabályi kezdeményezésekben is testet ölt.