Visszataszító liberális manipuláció húzódik meg a gyermekvédelem álcája mögött

Több nemzetközi NGO igyekszik olyan jogszabály-módosításokat kierőszakolni, amelyek a gyermekjogok retorikáját használják fel a drogfogyasztás dekriminalizálására vagy enyhítésére – figyelmeztetett a Drogkutató Intézet (DKI). A szakmai szervezet úgy fogalmazott: ez a stratégia egyszerre manipulatív és veszélyes, mert miközben a gyermekvédelem zászlója alatt menetel, valójában a társadalom legvédtelenebb csoportjait teszi ki egyre nagyobb kockázatnak.
Gyermekjog mögé bújtatott drogliberalizáció
Számos, magát emberi jogi vagy gyermekvédelmi szervezetként definiáló NGO kezdett az utóbbi években olyan javaslatokkal élni, amelyek első hallásra a gyerekek „méltóságának”, „jogkiterjesztésének” vagy „modern pszicho-szociális támogatásának” nyelvén szólalnak meg. Csakhogy a javaslatok gyakran egészen más irányba mutatnak: a gyerekek büntethetőségének radikális csökkentése, a droghasználathoz kapcsolódó felelősségi körök lazítása, sőt olyan narratívák erősítése jelenik meg, amelyek a szerhasználatot „élethelyzetként” vagy „megküzdési mintaként” igyekeznek normalizálni.
A retorika mögött nem a gyermekek iránti empátia, hanem egy konkrét politikai cél húzódik: a drogliberalizáció előmozdítása olyan társadalmakban, amelyekben ennek nincs széles társadalmi támogatottsága.
Ezzel a gyermekvédelem eredeti ügye szorul háttérbe, miközben a kockázatok exponenciálisan nőnek.
A manipuláció és a gyermekvédelem álcája
A globális NGO-világ egyik kulcsfogalma az ártalomcsökkentés. Eredetileg ez egy szociálpolitikai eszköz volt, amely a már súlyosan függő embereknek nyújtott segítséget. Azonban az utóbbi években egyre inkább ideológiai zászlóvá vált, és alatta olyan javaslatok is megjelennek, amelyek már nem a károk csökkentését, hanem a drogfogyasztás normalizálását támogatják.
A „nem szabad stigmatizálni a szerhasználót” jelszava eljut odáig, hogy a szerhasználat maga sem ítélhető el, és a közösségnek nincs joga elvárni az egyéntől, hogy kerüljön el veszélyes viselkedési formákat.
Az így értelmezett ártalomcsökkentés valójában nem csökkenti a kárt, hanem eltünteti a társadalmi immunreakciókat. Ennek pedig különösen súlyos következményei vannak akkor, amikor a célcsoport éppen a legsérülékenyebb: a fiatalok és a gyermekek esetében. A probléma azonban nem csupán elméleti, hanem konkrét jogszabályi kezdeményezésekben is testet ölt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!