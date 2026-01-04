Ez a drog is hozzájárulhat a Parkinson-kór kialakulásához

A metamfetamin, közismert nevén „kristály”, egy rendkívül erős és addiktív stimuláns, amely mélyrehatóan befolyásolja az idegrendszer működését – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, hosszú távú használata súlyos fizikai és pszichés következményekkel járhat, többek között az agy dopaminrendszerének károsításával. A Parkinson-kór ezzel szemben egy progresszív idegrendszeri betegség, amelynek fő jellemzője a dopamint termelő idegsejtek pusztulása, és ennek következtében a mozgáskoordináció fokozatos romlása.

Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A kristály jelentős rizikófaktor

A kutatások szerint a metamfetaminhasználat és a dopaminrendszer károsodása közötti kapcsolat felveti annak lehetőségét, hogy a szer hosszú távon növelheti a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát. Bár a közvetlen ok-okozati viszony még nem teljesen tisztázott,

az eddigi bizonyítékok arra utalnak, hogy a metamfetamin jelentős rizikófaktorként értelmezhető.

Ez a téma nemcsak az orvostudomány, hanem a közegészségügy számára is kiemelt jelentőségű, hiszen a megelőzés és a tájékoztatás kulcsfontosságú lehet a betegség előfordulásának csökkentésében – figyelmeztetett a DKI.

A szakmai szervezet felidézte: néhány évvel ezelőtt indult egy kutatás a metamfetamin – nem orvos által felírt – használata és a Parkinson-kór közötti lehetséges összefüggésekről.

A kutatók az agy bizonyos területein bekövetkező változásokat vizsgálták metamfetaminhasználat után, és azt állítják, hogy ezek hasonlítanak a Parkinson-kóros betegekben megfigyelt elváltozásokhoz.

Hogyan függ össze a Parkinson-kór a kristály használatával?

A Parkinson-kór egy agyi betegség, amely fokozatosan súlyosbodik, és jelenleg nem gyógyítható. Legfőbb jellemzője azoknak az idegsejteknek a pusztulása, amelyek az agy egyik részében, a substantia nigra területén szabályozzák a dopamin mennyiségét. A tünetek általában akkor jelentkeznek, amikor az idegsejtek körülbelül 50 százaléka már károsodott.

Ez az agyi terület felelős a mozgás irányításáért, valamint a dopamin előállításáért, amely a jó közérzetet biztosító vegyület, az agy jutalmazási rendszerének része. Amikor valami kellemes dolgot teszünk – például eszünk vagy zenét hallgatunk –, az agy kis mennyiségű dopamint bocsát ki, hogy jól érezzük magunkat, és emlékeztessen minket arra, hogy ismételjük meg a tevékenységet. A dopamin számos más funkcióhoz is nélkülözhetetlen, többek között a gondolkodáshoz és a mozgáshoz.